In zwei neuen WebSeminaren geht Resideo auf die praktischen Herausforderungen ein, die sich beim Einbau einer Wärmepumpe hinsichtlich der Anlagenhydraulik und der Trinkwassererwärmung ergeben. Alle Schulungsangebote und Termine finden sich unter: www.resideo.com/academy-de Bild: Resideo

Wärmepumpen rücken als Alternative zu Öl- und Gasheizkesseln immer mehr in den Fokus. Installateure müssen daher gut darauf vorbereitet sein, diesen modernen Wärmeerzeuger immer häufiger zu installieren. Jedoch ist es mit dem Ausbau eines Heizkessels und dem Einbau einer Wärmepumpe nicht getan. Es gilt, das hydraulische System anzupassen und auch die Trinkwassererwärmung richtig zu planen. Um SHK-Fachhandwerker bei diesen praktischen Herausforderungen zu unterstützen, bietet Resideo zwei neue WebSeminare rund um die Installation von Wärmepumpen.

Webseminar: “Einsatz von Wärmepumpen im Bestand – Schwerpunkt Hydraulik”

Vor allem wenn eine Wärmepumpe im Bestand nachgerüstet wird, muss das hydraulische System der vorhandenen Anlage auf „Wärmepumpentauglichkeit“ geprüft werden. Im WebSeminar „Einsatz von Wärmepumpen im Bestand – Schwerpunkt Hydraulik“ beleuchtet Resideo-Seminarleiter Jürgen Lutz, welche Aspekte dabei eine Rolle spielen und wie durch Anpassungen die Performance der Wärmepumpe gesteigert werden kann.

Webseminar: “Wärmepumpen und Trinkwasserhygiene”

Auch die Trinkwassererwärmung ist im Zusammenhang mit Wärmepumpen eine Herausforderung. Im WebSeminar „Wärmepumpen und Trinkwasserhygiene“ erfahren die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was es dabei zu beachten gilt: Das Ziel muss sein, auch beim Einsatz von Wärmepumpentechnologie ausreichend hohe Wassertemperaturen zu erreichen, um hygienisch einwandfreies Warmwasser in der Trinkwarmwasserinstallation bereitstellen zu können. Neben praxisnahen Lösungen stellt Seminarleiter Gerhard Stiel auch häufige Stolpersteine vor.

Diese und weitere kostenlose Schulungsangebote von Resideo finden sich in der Resideo Academy unter www.resideo.com/academy-de.