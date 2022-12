Heizkosten senken, ohne an den kalten Wintertagen auf wohlige Wärme verzichten zu müssen und ohne in eine neue Heizung zu investieren? Die neue Premium-App ViCare Plus mit Savings Assistant und einzigartiger intelligenter Heizungssteuerung macht es im Verbund mit den ViCare Thermostaten möglich.

Erweiterung der ViCare App durch Premium-Ausführung ViCare Plus mit innovativem Funktionspaket Savings Assistant

Einzigartige, intelligente Heizungssteuerung kommuniziert direkt mit Wärmeerzeuger

Ergänzung mit ViCare Komponenten ermöglicht kontinuierlichen hydraulischen Abgleich für maximale Energieersparnis

Die Heizkosten drohen in diesem Winter durch die Decke zu gehen. Doch niemand ist den rasant steigenden Energiepreisen hilflos ausgeliefert. Die neue Premium-App ViCare Plus mit dem innovativen Funktionspaket Savings Assistant ermöglicht zusammen mit den smarten ViCare Heizkörper- und Fußbodenthermostaten erhebliche Einsparungen – bei gleichbleibendem oder sogar höherem Komfort und ohne in eine neue Heizung investieren zu müssen.

Bereits im Jahr 2017 hatte der europäische Verband für Gebäudeautomation, die European Building Automation and Controls Association (EUBAC), darüber berichtet, dass allein durch den Einsatz moderner Heizkörperthermostate Energieeinsparungen von rund 27 Prozent möglich sind. Eigene Untersuchungen von Viessmann bestätigen nicht nur diese Ergebnisse, sondern zeigen auch, dass sich mit wenigen zusätzlichen Maßnahmen, wie der intelligenten Heizungssteuerung per ViCare Plus und mit den ViCare Thermostaten, noch deutlich größere Einsparungen erzielen lassen.

Neben den ViCare Thermostaten ist dafür die Premium-Ausführung ViCare Plus mit dem Savings Assistant (Einsparassistent) entscheidend. Der Savings Assistant bietet unter anderem den einzigartigen Regelalgorithmus Intelligent Heat Control, Geofencing-Funktion, detaillierte Energieberichte mit 7-Tage-Prognose und ermöglicht einen permanenten hydraulischen Abgleich.

Weltweit einzigartig: Intelligent Heat Control sorgt für höchstmöglichen Komfort bei geringstmöglichem Energieverbrauch

Der von Viessmann entwickelte Regelalgorithmus Intelligent Heat Control sorgt durch eine intelligente Steuerung der Heizung für die exakte Anpassung der Wärmeerzeugung an den individuellen Bedarf bei gleichzeitig geringstmöglichem Energieeinsatz. Dazu vergleicht Intelligent Heat Control permanent die Temperaturen und die Stellung der smarten Thermostate in den einzelnen Wohnräumen miteinander. Sind die von den Bewohnern jeweils gewünschten Raumtemperaturen erreicht, erhält der Gas- oder Öl-Heizkessel oder die Wärmepumpe automatisch den Befehl zur Verringerung der Heizleistung, sodass zu jedem Zeitpunkt der Bedarf und die Produktion des Wärmebedarfs energieeffizient balanciert werden.

Intelligent Heat Control bietet aber noch einen weiteren geldwerten Vorteil: Der innovative Rechenalgorithmus reduziert nicht nur den Energieverbrauch, sondern minimiert auch das häufige Ein- und Ausschalten des Wärmeerzeugers (das sogenannte Takten). Die Verringerung der täglichen Starts verlängert deutlich die Lebensdauer der Komponenten und reduziert so die Kosten für Wartung und Instandhaltung der Heizung. Voraussetzung für die Nutzung sind ein Viessmann Wärmeerzeuger ab Baujahr 2004, der mit dem Internet verbunden ist, und smarte ViCare Thermostate an Heizkörpern bzw. Fußbodenheizung.

Intelligent Heat Control ist weltweit einzigartig. Denn als Entwickler und Produzent kompletter, nahtlos miteinander vernetzter End-to-End-Lösungen – vom Wärmeerzeuger mit seiner integrierten Regelung über digitale Plattformen bis hin zu digitalen Services wie der ViCare App – kennt Viessmann bis ins Detail jeden Aspekt der effizienten Wärmeversorgung. Intelligent Heat Control spricht deshalb dieselbe Sprache wie die anderen Anlagenkomponenten und bietet den Anwendern einen beispiellosen Nutzen.

Geofencing: automatisch Energie sparen, wenn niemand zu Hause ist

Bereits in der ViCare App verfügbar und jetzt auch im neuen Premium-Funktionspaket ist die Geofencing-Funktion. Damit erkennt die Heizung, wenn niemand im Haus oder in der Wohnung ist, und senkt automatisch die Temperatur in allen Räumen. So werden unnötiges Heizen vermieden und Heizkosten gespart.

Kehrt ein Bewohner zurück, so wird rechtzeitig die Temperatur wieder erhöht, so dass bei seiner Ankunft alle Räume wieder angenehm warm sind. So lassen sich ohne Aufwand und Komfortverlust deutliche Energieeinsparungen erzielen, ohne ständiges manuelles Umstellen des Heizsystems.

Vorausgesetzt, die Wärmeerzeuger verfügen über eine Vitotronic Regelung und sind mit dem Internet verbunden, kann Geofencing bei den Gas-Brennwertgeräten der Vitodens 200er- und 300er-Reihen, beim Vitocrossal 300 sowie bei den Vitoladens 300 Öl-Brennwertkesseln genutzt werden.

Beim Energieverbrauch stets auf dem Laufenden bleiben

Wer weiß, wann er wo und wie viel Energie verbraucht hat, kann bei Bedarf gezielt gegensteuern und seine Heizkosten in Schach halten. Mit detaillierten Energieberichten gibt das neue Premium-Funktionspaket ViCare Plus deshalb seinen Anwendern wertvolle Informationen über ihren Energieverbrauch. Auf Grundlage der in den zurückliegenden sieben Tagen gesammelten Daten wird zudem eine individuelle Prognose des Energieverbrauchs der kommenden Woche erstellt. So können gegebenenfalls die richtigen Konsequenzen gezogen werden.

"Reduzierten Nachtbetrieb aktivieren" oder "Heizzeiten an den Tagesablauf anpassen" – die Anwender von ViCare Plus erhalten zudem immer wieder auch individuelle Push-Nachrichten mit hilfreichen Tipps zur Optimierung ihres Heizbetriebs. Wer sie befolgt, ist auf dem besten Weg, in seiner wohlig warmen Wohnung zum Sparweltmeister zu werden.

Kontinuierlicher hydraulischer Abgleich für stets optimalen Heizbetrieb

Egal ob Einfamilienhaus oder Mietwohnung, ob Alt- oder Neubau – die intelligenten ViCare Thermostate werden anstelle der herkömmlichen Heizkörper- bzw. Fußboden-Thermostate installiert und ermöglichen die Einzelraumregelung für individuellen Wärmekomfort in jedem Raum. Sie erkennen außerdem über die "Fenster offen"-Funktion, ob im Raum ein Fenster geöffnet wurde und reduzieren dann automatisch die Wärmezufuhr zum Heizkörper – so geht keine kostbare Wärme ungenutzt verloren.

Die per Funk untereinander sowie mit der ViCare App und der Heizungsregelung kommunizierenden Thermostate führen darüber hinaus den für einen sparsamen Energieverbrauch so wichtigen, TÜV-zertifizierten, hydraulischen Abgleich durch. Dieser sorgt dafür, dass in jedem Raum genau die Wärme ankommt, die dort benötigt wird und kein Heizkörper zu warm wird, während andere kalt bleiben. Der früher sehr aufwändige, manuell durch den Installateur durchzuführende hydraulische Abgleich wird jetzt von den ViCare Komponenten vollautomatisch erledigt – und so ganz nebenbei deutlich Heizenergie eingespart.

Preisattraktive Starter-Pakete erleichtern den Einstieg in die ViCare Einzelraumregelung. Ein Abonnement von ViCare Plus ist dazu nicht erforderlich. Da alle ViCare Komponenten per Funk kommunizieren, ist jederzeit der weitere Ausbau möglich, ohne Leitungen verlegen zu müssen.

ViCare Plus kann einfach hinzugebucht werden

Die Premium-Ausführung ViCare Plus kann vom Anwender der ViCare App einfach im jeweiligen App-Store (Google Play Store oder Apple App Store) hinzugebucht werden. Dabei kann zwischen einem monatlichen und einem jährlichen Abo gewählt werden (Rabatt für Jahresabo). Um den neuen Service und die Möglichkeiten kennenzulernen, stellt Viessmann den Anwendern ViCare Plus einmalig für einen Monat kostenlos zur Verfügung.

Vorteile für die Anwender