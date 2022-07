Durch den Einbau eines smarten Elektroheizsystems konnten im Kupferberger Sportheim (Bayern) die Heizkosten mehr als halbiert werden. Dabei war die neue Zusatzheizung dank Funkverbindungen schnell und problemlos installiert. Bei überschaubaren Anlagenkosten von unter 1.500 Euro machte sich die Investition binnen kürzester Zeit bezahlt.

Mannschaftsbesprechungen, Vereinssitzungen oder kulturelle Veranstaltungen; der

100 m² große Saal im Sportheim des 1. FC Kupferberg wird sehr vielseitig genutzt. Allerdings nur temporär über das Jahr verteilt. Kleinere Veranstaltungen, mit wenigen Personen finden nur für wenige Stunden in der Woche statt. Und genau das ist das Problem für die Heizungsanlage: Um bei allen Veranstaltungen für komfortable Wärme zu sorgen, musste die Heizung schon viele Stunden vorher hochgefahren werden. Denn nicht nur der Raum sollte angenehm temperiert werden, auch die Sitzbereiche sollten nicht unangenehm kalt sein.

Das Kupferberger Sportheim wurde in den 70er Jahren errichtet, hat ca. 260 m² zu beheizender Fläche und ist mit einem großen Saal ausgestattet, der vor allem für Großveranstaltungen ausgelegt ist. Aufgrund von Frostschutz, Grundlast und Warmwasserbereitung stellten die Kupferberger bereits vor einigen Jahren auf ein effizientes Wärmepumpensystem um. Allerdings sind Zentralheizsysteme nicht optimal, um Räume schnell und für wenige Stunden auf komfortable Temperaturen zu bringen. Deshalb schlugen die Heizkosten für die kurzen Besprechungen im großen Saal auf der Stromrechnung des Vereins immens zu Buche. Der jährliche Energiebedarf des Sportheims summierte sich so auf knapp 20.000 kW/h im Jahr. So kam schnell eine Summe zusammen, die das Vereinsbudget enorm belastete.

Raumteiler verkleinern den Raum

Neben der Beheizung der Spielerkabinen, Nebenräume, Küche, und der Warmwasserbereitung für das Duschen entfällt ein Großteil der Stromkosten auf die Beheizung und Temperierung des großen Saals.

Um diese Energeikosten zu senken, wurde mit verschiebbaren Holzwänden der 100 m² Raum große Raum in zwei Bereiche geteilt. Ein Gastraum mit 33 m² sollte für kleinere Besprechungen und Treffen, wie Spieler- und Verbandssitzungen, optimiert werden. Der abgetrennte Saal mit einer Fläche von 66 m² steht aber weiterhin für größere Veranstaltungen, wie Faschingspartys oder Konzerte zur Verfügung.

Smartes Elektroheizsystem für den Gastraum

Zudem wurde eine Heizungsanlage installiert, die den verkleinerten Raum innerhalb kürzester Zeit komfortabel aufheizen kann. Komfortabel bedeutet in diesem Fall: Es sollte nicht nur die Raumtemperatur in kurzer Zeit auf 24 °C gebracht werden; auch die Holzstühle und Tische sollten während der Veranstaltungen zumindest nicht unangenehm kalt sein. Die Lösung: Eine elektrische Direktheizung mit Infrarotpaneelen an der Decke, in Kombination mit elektrischen Konvektoren an der Wand, sorgt innerhalb kürzester Zeit für angenehme Raumtemperaturen.

Mit dem Smart Climate System (kurz SCS) werden alle Heizgeräte miteinader vernetzt. Dieser führt die Daten aus den Geräten zusammen und sendet diese via WLAN oder einen Internet-Server an die Dimplex Energy Control App weiter. Damit lässt sich die gesamte Heizungsanlage und jedes einzelne Gerät steuern. Das intelligente System macht die Heizung wesentlich effizienter und spart bares Geld. Mit dem Hub können bis zu 500 elektrische Einzelkomponenten, wie Konvektoren, Infrarotheizungen und Fußbodentemperierungen miteinander kommunizieren und zu einem intelligenten Heizsystem verbunden werden. Das Dimplex Smart Climate System lässt sich zudem mühelos von unterwegs mit dem Smartphone oder Tablet steuern. Mit dem batteriebetriebenen Schalter Smart Climate Switch wird das Heizsystem sehr einfach vor Ort auch ohne App bedient.

Elektrisches Heizsystem – effizient und schnell installiert

Das Smart Climate System von Dimplex wurde im Gastraum installiert. Zwei niedrige Dimplex-Konvektorleisten DTD2T (siehe Foto) mit jeweils 1000 W sorgen unter den großen Fenstern dafür, dass die absinkende Kaltluft erwärmt wird. Zwei Wandkonvektoren (1000 W und 1500 W) auf der gegenüberliegenden Wandseite montiert unterstützen zudem die Raumheizung. Alle Geräte sind mit einem eigenen intelligenten Thermostat ausgestattet und können über die Dimplex Energy Control-App gesteuert werden. Die Konvektoren verfügen über eine selbstlernende Aufheizautomatik und können auf ein Wochenzeitprogramm programmiert werden.

Drei an der Decke installierte Infrarotpaneele (siehe Foto) heizen den Raum und Gegenstände, wie Tische und Stühle, innerhalb kürzester Zeit mit Strahlungswärme auf. Also ideal für Sportlersitzungen, die spontan anberaumt werden. Optisch fügen sich die Paneele harmonisch in das Gesamtbild ein und sind kaum von den weißen LED-Leuchten zu unterscheiden.

Intelligentes Heizsystem – einfach installiert

Der Smart Climate Hub, der alle Daten über Funk zusammenführt, wurde im Thekenbereich platziert, wo sich auch Telefon und der WLAN-Router befinden. Dank der kurzen Entfernung zum Router, war die Kabelverbindung zwischen Router und HUB problemlos. Jeder Wärmeerzeuger – ob Infrarot Paneel oder Konvektor – verfügt über ein eigenes Thermostat welche über Funkprotokoll Daten an den Hub senden. Es müssen dafür also keine Kabel verlegt werden.

Der Dimplex HUB leitet die Daten über den Router via WLAN direkt an die Energy Control App weiter. Ist der Administrator und damit das Smartphone mit der App nicht im Empfangsbereich des Sportheim-WLANs, werden die Daten an die Dimplex-Server und von dort über das Internet an die App übermittelt. Das gilt sowohl für die Informationen zu den aktuellen Temperaturen im Sportheim sowie für die Steuerbefehle, um die einzelnen Geräte einzustellen.

Für die Bedienung vor Ort hängt im Eingangsbereich – gleich neben dem Lichtschalter – der batteriebetriebene Smart Climate SWITCH.

Damit lässt sich die Heizung durch einfache Schalter in vier verschiedene Betriebszustände versetzen. Mit der Comfort-Funktion beispielsweise wird der Raum innerhalb kürzester Zeit komfortabel warm. Mit der Away-Funktion signalisiert man dem System, dass man das Zimmer verlässt. Dann schaltet die Heizung automatisch ab, bzw. in den Frostschutzmodus. Zudem steht die ECO-Funktion zur Verfügung, die durch eine vorher definierte Temperatur den Raum nur leicht beheizt. Darüber hinaus kann mit einer vierten Schaltmöglichkeit das vorher durch die App programmierte Wochen-zeitprogramm aufgerufen werden. Der Schalter benötigt keine Kabelverbindung – weder zum Stromnetz noch zum Heizsystem. Der Smart Climate SWITCH wird mit einer äußerst langlebigen Batterie betrieben und kommuniziert über die Funkverbindung mit dem Heizsystem. So kann der Schalter ohne großen Aufwand optimal positioniert werden.

Hoher Komfort und Kosteneinsparungen von bis zu 5.000 Euro/Jahr

Mit dem Smart Climate System hat der 1. FC Kupferberg eine ideale Lösung dafür gefunden, den nur an wenigen Tagen genutzten Gastraum innerhalb kürzester Zeit komfortabel zu beheizen. „Eine halbe Stunde vor dem Training oder einer Besprechung schalte ich von zu Hause die Heizung an. Diese Vorlaufzeit ist ausreichend, um eine behagliche Wärme vor Ort zu erzielen.“, erklärt Jürgen Holhut, stellvertretender Vorsitzender des 1. FC Kupferberg. Mit Hilfe des Smart Climate Systems und weiteren energetischen Optimierungsmaßnahmen, beispielsweise an den Kühlanlagen, konnten zudem die Kosten für Heiz- und Lichtstrom um ca. 5.000 Euro gesenkt werden. Die Installation erforderte nicht mal zwei Tage und die Anschaffungskosten für das Smart Climate System lagen unter 1.500 Euro. Insgesamt hat uns die gesamte Maßnahme mit Umbau ca. 5.100 Euro gekostet. Grob überschlagen hat sich damit die Anschaffung schon nach einem Jahr bezahlt gemacht!“, freut sich Jürgen Holhut.

Abbildung Heizungsstrom

Mit Hilfe des Smart Climate Systems und weiteren energetischen Optimierungs-maßnahmen, beispielsweise an den Kühlanlagen, konnten die Kosten für Heiz- und Lichtstrom insgesamt um 5.000 Euro gesenkt werden. Während der Verein vor der Installation noch 6.000 EUR jährlich für die Heizung und 2.000 EUR für Lichtstrom aufbringen musste, beliefen sich die Kosten nach dem Umbau insgesamt nur noch auf 3.000 EUR.

DIMPLEX Smart Climate System

Wie jedes Smart Home Heizsystem besteht auch das Smart Climate System aus den typischen Smart Home-Komponenten: Sensoren erfassen Daten und leiten diese über einen Hub an die DIMPLEX Easy Control App weiter und werden dort ausgewertet. Auf Basis dieser Daten und den Vorgaben der Nutzer steuern die intelligenten Regler der Wärmeerzeuger die Heizung und sorgen so für komfortable, bedarfsgerechte und sparsame Wärme.