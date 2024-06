Flüssigkeitsansammlungen infolge von Undichtigkeiten, Rückstau oder Überflutungen automatisch erkennen und im Fall der Fälle Alarm schlagen: Der neue Flüssigkeitsmelder AFA 11 von AFRISO erfüllt diese Anforderungen in zahlreichen Anwendungsbereichen.

Der Flüssigkeitsmelder AFA 11 ist geeignet für die Detektion einer Vielzahl von Flüssigkeiten mit Flammpunkt >55 °C. Dazu zählen etwa Heizöl, Dieselkraftstoff und dünnflüssige Schmieröle, Motoren-, Getriebe- oder Hydrauliköle, Pflanzen- und Transformatorenöle, Wasser und mehr. Für diese Medien kann das Gerät als Leckanzeigesystem der Klasse III nach EN 13160-1/-4 sowie als Sicherheitseinrichtung nach den Arbeitsblättern DWA-A 791 und DWA-A 779 genutzt werden.

Optische und akustische Meldungen

Der Flüssigkeitsmelder AFA 11 besteht aus einem Signalteil mit Prüf-/Quittiertaste, einem Relaisausgang sowie der optoelektronischen Sonde, die im zu überwachenden Bereich an der tiefsten Stelle montiert wird. So kann ausgelaufene Flüssigkeit zum Beispiel in Lagerräumen, Domschächten, Auffangräumen oder dem Brennerraum frühzeitig erfasst werden. Im Fall der Fälle gibt das Warngerät eine optische und akustische Meldung ab. Über den potenzialfreien Relaiskontakt ist es möglich, zusätzliche externe Signalgeber wie Hupen oder Warnleuchten oder die Gebäudeleittechnik anzubinden. Darüber hinaus ist es optional möglich, eine 9-V-Batterie anzuschließen, sodass bei einem Netzausfall ein Alarmton ausgelöst wird.

EnOcean®-ready für Smart-Home-Systeme

Zudem ist AFA 11 EnOcean®-ready und kann optional mit dem Funkmodul TCM 320 in das AFRISO Smart Home oder andere Smart-Home-Systeme auf Basis von EnOcean®-Funk integriert werden. Somit ist eine zusätzliche Alarmierung mittels Push-Meldungen auf dem Smartphone möglich.