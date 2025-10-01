Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) – Berlin/ Brandenburg
Arbeitsort: Home-Office in der Region
Aufgaben:
- Projektakquisition und -verfolgung
- Erstellung technisch anspruchsvoller Angebote unterstützt durch das Back-Office sowie deren Nachverfolgung bis zum Abschluss
- Durchführung von Preisverhandlungen
- Betreuung der Planungsbüros, GUs, Investoren sowie sonstiger Projektbeteiligter
- Professionelle Begleitung, Abwicklung und Abschluss von Projekten
- Präsentation von Produktneuheiten
- Gewinnung von Neukunden
- Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsanalyse
- Teilnahme an Messen und Ausstellungen
Anforderungsprofil:
- Auf der Basis einer qualifizierten Ausbildung vorzugsweise in der SHK-Branche haben Sie bereits Berufserfahrungen im Projektvertrieb der Branche gesammelt
- Neben fundierter technischer Expertise sind Sie auch kaufmännisch sehr versiert
- Sie sind vertriebsstark und bewegen sich als kommunikativer Mensch souverän auf verschiedenen Unternehmensebenen (vom Entscheider bis zum Anwender)
- Eine ausgesprochene Zielorientierung sowie Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke zeichnen Sie besonders aus
- Ihr Arbeitsstil ist geprägt von strategischer und systematischer Abschlussorientierung
- Sie sind ein guter Netzwerker mit hoher Kundenorientierung
- Eine der Position angemessene Reisebereitschaft sowie der sichere Umgang mit den MS-Office-Anwendungen runden Ihr Profil ab
Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60
E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)
Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.