Zur Unterstützung des Vertriebsteams sucht unser Mandant einen engagierten und zuverlässigen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) für die Region Berlin/Brandenburg. In dieser Funktion tragen Sie die Verantwortung für den erfolgreichen Auf- und Ausbau eines professionellen Projektvertriebes inklusive der Betreuung und Beratung sämtlicher Projektbeteiligter. Der Fokus liegt hierbei auf Anlagenbauern.

Arbeitsort: Home-Office in der Region

Aufgaben:

Projektakquisition und -verfolgung

Erstellung technisch anspruchsvoller Angebote unterstützt durch das Back-Office sowie deren Nachverfolgung bis zum Abschluss

Durchführung von Preisverhandlungen

Betreuung der Planungsbüros, GUs, Investoren sowie sonstiger Projektbeteiligter

Professionelle Begleitung, Abwicklung und Abschluss von Projekten

Präsentation von Produktneuheiten

Gewinnung von Neukunden

Kontinuierliche Markt- und Wettbewerbsanalyse

Teilnahme an Messen und Ausstellungen

Anforderungsprofil:

Auf der Basis einer qualifizierten Ausbildung vorzugsweise in der SHK-Branche haben Sie bereits Berufserfahrungen im Projektvertrieb der Branche gesammelt

Neben fundierter technischer Expertise sind Sie auch kaufmännisch sehr versiert

Sie sind vertriebsstark und bewegen sich als kommunikativer Mensch souverän auf verschiedenen Unternehmensebenen (vom Entscheider bis zum Anwender)

Eine ausgesprochene Zielorientierung sowie Verhandlungsgeschick und Kommunikationsstärke zeichnen Sie besonders aus

Ihr Arbeitsstil ist geprägt von strategischer und systematischer Abschlussorientierung

Sie sind ein guter Netzwerker mit hoher Kundenorientierung

Eine der Position angemessene Reisebereitschaft sowie der sichere Umgang mit den MS-Office-Anwendungen runden Ihr Profil ab

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.