Steigende Energiekosten und neue Gesetzesvorschriften zur Umsetzung der Energiewende im Gebäudesektor machen energiesparende Heizsysteme zur dringlichen Notwendigkeit. Taconova trägt diesem Bedarf Rechnung und präsentiert seine neueste Lösung für die hocheffiziente Speicherung von Wärmeenergie erstmalig vor größerem Publikum: Der Schichtenpufferspeicher TacoTherm Store vereint klimaschonend und betriebskostensparend alle Aufgaben einer Hauswärmezentrale in sich und gewährt mit ausgeklügelten Einbauten einen effizienten Betrieb des angeschlossenen Wärmeerzeugers. Das platzsparende Multitalent ist für alle Warmwasser-Zentralheizungsanlagen in Kombination mit Taconova Wohnungsübergabe- und Frischwasserstationen geeignet und kann sowohl an herkömmliche als auch regenerative Wärmeerzeuger angeschlossen werden – ein Muss für Wärmepumpen und thermische Solaranlagen.

Dank der Einspeicherung des Wassers in unterschiedlich warmen Schichten arbeitet der TacoTherm Store Schichtenpufferspeicher äußerst effizient und energiesparend. Da die Entnahme im Schichtladesystem stets in der Wasserschicht mit dem passenden Temperaturniveau erfolgt, kann der innovative Speicher bereits nach kürzester Betriebszeit Wärme zur Verfügung stellen. Bilder: Taconova Group AG

Optimale Wärmedämmung, innovative Funktionen zur effizienten Entnahme - und Rückschichtung des Betriebswassers sowie vier verschiedene Ausführungen machen den Hochleistungs-Pufferspeicher TacoTherm Store zum leistungsstarken Herzstück jeder Heizanlage. Erhältlich mit 500, 750, 1000 oder 1500 Liter Speichervolumen, eignet sich der Schichtenspeicher der neuesten Generation für unterschiedlichste Ansprüche. Die Fertigung des TacoTherm Store in zylindrisch stehender Ausführung mit Klöpperboden und Standfüßen ermöglicht eine optimale Einbringung in den Technikraum. Für minimale Abstrahlungsverluste sorgt die hochwertige, umhüllende Vliesdämmung.

Starke Schichtarbeit: Trennblech und Schichtenladeeinheit für effizienten Betrieb

Anders als bei Kombi- oder Pufferspeichern in Standardbauweise wird das Warmwasser im TacoTherm Store nicht durchmischt, sondern in unterschiedlich warmen Wasserschichten angeordnet. Hierzu nutzt der Schichtenspeicher die Tatsache, dass die Dichte von Wasser mit zunehmender Temperatur abnimmt – der Effekt: Heißes Wasser befindet sich weiter oben, kühleres Wasser unten im Speicher. Das mittige Schichtentrennblech mit 25 Prozent Durchsatz verhindert, dass sich das Wasser in den verschiedenen Schichtungszonen bei der Entnahme und insbesondere bei der Einschichtung vermischt. Auf diese Weise kann der TacoTherm Store bereits nach kürzester Betriebszeit Wärme zur Verfügung stellen, da die Entnahme im Schichtladesystem stets in der Wasserschicht mit dem passenden Temperaturniveau erfolgt. Zugleich werden niedrige Rücklauftemperaturen und das erforderliche Standby-Volumen sichergestellt. Die gespeicherte Wärme kann so weitaus effektiver genutzt werden als bei einem herkömmlichen Pufferspeicher – das spart Energie und Kosten. Auch Sperrzeiten, die beim Betrieb von Wärmepumpen eingehalten werden müssen, können mit TacoTherm Store einfach überbrückt werden. Die Schichtenladeeinheit sorgt zudem dafür, dass das jeweilige Wärmeträgermedium direkt in der Höhe eingespeist wird, in der die gleiche Dichte und Temperatur herrschen. So ist es beispielsweise möglich, selbst bei geringem Ertrag noch Energie von einer Solarthermieanlage mittels einer Solartrennstation in den Speicher einzubringen. Integrierte Einströmschikanen, ein Fühlerkernrohr und umfangreich platzierbare Temperaturfühler unterstützen die Schichtung zusätzlich und gewähren ein effizientes Wärmemanagement der eingebundenen Wärmeerzeuger sowie der Wohnungsübergabe- und Frischwarmwasserstationen.

Durchdachte Bauweise und optionaler E-Patronen-Anschluss

Der TacoTherm Store verfügt über je vier Vor- bzw. Rückläufe zur Wärmeerzeugung bzw. -verteilung. Die Anschlussgewinde werden durch hochwertige Muffenanschlüsse geschützt. Um die Rohrzirkulation und damit eine Siphonwirkung zu unterbinden, sind zwei Anschlussmuffen im 45°-Winkel nach oben angeordnet. Ein zusätzlicher, mittig angebrachter Muffenanschluss ermöglicht zudem den Einbau einer E-Patrone, um den Betrieb der Heizanlage noch effizienter und energiesparender zu gestalten und den TacoTherm Store als Energiespeicher für Photovoltaikanlagen zu nutzen.