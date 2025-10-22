So wie die oben abgebildete freistehende KITA-Waschanlage KLEEBLATT gibt es auch die KITA-Reihenwaschtischanlage RAUPE für bis zu 5 Waschplätze in einem Stück in den Standardfarben rot, weiß und blau.

Sind eher Waschrinnen gewünscht, kann Loggere-BLINOX auch KITA-Waschrinnen für 2 verschiedene Montagehöhen anbieten wie z.B. bei der unten abgebildeten KITA-Waschrinne REGENBOGEN, die es für 2 bis 6 Waschplätze gibt.



Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.