LOGGERE-BLINOX kann nicht nur robusten Edelstahl, sondern auch farbenfrohe Kita-Waschanlagen!

So wie die oben abgebildete freistehende KITA-Waschanlage KLEEBLATT gibt es auch die KITA-Reihenwaschtischanlage RAUPE für bis zu 5 Waschplätze in einem Stück in den Standardfarben rot, weiß und blau.

Sind eher Waschrinnen gewünscht, kann Loggere-BLINOX auch KITA-Waschrinnen für 2 verschiedene Montagehöhen anbieten wie z.B. bei der unten abgebildeten KITA-Waschrinne REGENBOGEN, die es für 2 bis 6 Waschplätze gibt.


Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.

Loggere Metaalwerken NV
Loggere Metaalwerken NV
Europastraat 40
2321 Meer
Belgien
Telefon:  030 - 83032509
www.loggere.com
