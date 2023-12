Ideenreich, ökologisch und zukunftsweisend: Der Bundespreis Ecodesign ist die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. In der Kategorie Produkt überzeugte die hansgrohe Pulsify Planet Edition die Jury aus hochkarätigen ExpertInnen des Umweltbundesamts und erhielt die Auszeichnung mit dem Bundespreis Ecodesign 2023. Dieses Jahr wurden rund 360 Projekte von Unternehmen, Design-, Ingenieur- und Architekturbüros und Hochschulen eingereicht. Sie wurden auf ihr Innovationsgehalt, ihre Gestaltungsqualität und ihre Umwelteigenschaften geprüft. Auch die Auswirkungen auf die Alltagskultur und das Verbraucherverhalten spiele eine Rolle in der Bewertung.



„Die Jury hat hansgrohes andauernden Innovationswillen anhand der Duscharmatur ‚Planet Edition‘ honoriert. Hansgrohe forscht seit Jahren im hauseigenen Strahllabor, um die Wasserdurchflussmengen zu minimie­ren und ist mit aktuell ca. 6 l / Minute sehr sparsam unterwegs. Mit Recy­cling-ABS und PET-upcycling kommt ein komplett neuer Materialaspekt in die Branche – aus Sicht der Jury ein Quantensprung“, sagt der renommierte Produktdesigner und Jurymitglied Werner Aisslinger.



Die innovative Handbrause hansgrohe Pulsify Planet Edition ist nicht nur eine der ressourcenschonendsten Handbrausen der Premiummarke, sondern betrachtet neben der Nutzungsphase weitere Aspekte des Produktlebenszyklus. Getreu dem Nachhaltigkeitsdreiklang ‚Reduce, Reuse, Recycle‘ besteht der Griff der Handbrause aus einem Kunststoffrezyklat ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer). Der einzigartige Prozess für die Gewinnung dieses Rohstoffs aus Altprodukten und Ausschussware wurde speziell in der Hansgrohe Group entwickelt. Für einen reduzierten Einsatz von Ressourcen und kurze Transportwege innerhalb des Herstellungsprozesses, sollen genutzte Materialien so lange wie möglich wiederverwertet werden. Mit dieser Alternative zu fossilbasierten Primärkunststoffen gelingt eine erhebliche Senkung des Energieverbrauchs bei der Produktion. Darüber hinaus ist die Handbrause komplett chromfrei gefertigt. Das reduziert den Einsatz weiterer Materialressourcen und Chemikalien auf ein nötiges Minimum. Alle eingesetzten Rohstoffe sind recyclebar.



Das Produktsortiment umfasst neben der Pulsify Handbrause das Accessoire-Programm hansgrohe WallStoris Planet Edition und einen Brauseschlauch, den hansgrohe Designflex Planet Edition. Die Garne für die textile Oberfläche des Schlauchs wurden aus recycelten PET-Flaschen gewonnen.