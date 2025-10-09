Das Conrad Los Angeles markiert ein neues Kapitel für die Luxushotellerie in Downtown L.A – kühn, ausdrucksstarkund eindeutig kalifornisch. Das neueste Haus der Hotelkette Hilton befindet sich in einem zwanzigstöckigen Tower im Grand LA, einem monumentalen, multifunktionellen Gebäudekomplex entworfen vom Star-Architekten Frank Gehry. Copyright: Philip Vile

Die Innenraumgestaltung des Vorzeigehotels übernahm, das renommierte Londoner Studio Tara Bernerd & Partners, das sich von der faszinierenden und markanten Architektur Gehrys inspirieren ließ. Weitere Inspirationsquellen waren die bedeutende Tradition der West Coast Moderne mit ihrem ganzheitlichen Design und ihrer Naturverbundenheit sowie die Architektur und Kultur von Downtown LA. In der Lobby nimmt die skulpturale Decke mit ihrer Wellenform den Rhythmus der Außenfassade auf. Eine reiche Farbpalette aus hellen Leinenstoffen, durchsetzt mit eleganten Blautönen, edlen Webfabrikaten und Akzenten in Senfgelb, harmoniert perfekt mit den breiten Dielen aus hellem Eichenholz, dem polierten Beton und dem Ceppo-Stein. Die Gästezimmer und Suiten erweitern diese Palette mit einer Mischung aus Eichenholzvertäfelung, hellen Eichendielenböden und zeitgenössischer Kunst, und schaffen damit den ultimativen Eindruck moderner kalifornischer Coolness. Für die Badezimmer dieser urbanen Oase fiel die Wahl von Tara Bernerd & Partners auf AXOR.

Zeitlose kalifornische Eleganz mit AXOR

Jedes Gästebad glänzt durch eine dezente, harmonische Komposition aus Rauchglas, weißem Marmor und Anthrazit-Akzenten. Eine vielfältige Auswahl an AXOR Armaturen in Brushed Black Chrome rundet das noble Ambiente ab. Dabei ist jede Einrichtung auf das einzigartige Layout des jeweiligen Badezimmers abgestimmt - und greift auf subtile Weise die skulpturale Präzision von Gehrys Architektur auf.

Am Waschbecken erwartet die Gäste eine sorgsam abgestimmte Mischung aus organischen AXOR Urquiola und minimalistischen AXOR Citterio Armaturen. Für die Dusche wählte Tara Bernerd & Partners ein Ensemble an Kollektionen, die moderne Ästhetik mit allerhöchstem Komfort vereinen: AXOR Starck, AXOR Citterio und AXOR ShowerSolutions. Im Wannenbereich wird ein Panoramablick auf die Innenstadt mit einer bodenstehenden AXOR Massaud Wannenarmatur ergänzt, deren wasserfallartiger Strahl die kaskadenförmige Fassade der darunter liegenden Walt Disney Concert Hall subtil widerspiegelt. Für einen harmonischen Gesamteindruck sorgen verschiedene AXOR Universal Accessories im Softsquare-Design.

Prachtvoll. Beständig. Nachhaltiger.

Das Conrad Los Angeles verkörpert nicht nur den unverwechselbaren Stil und die Pracht seiner namensgebenden Stadt, sondern trägt auch dem Gebot einer verantwortungsvollen, umweltbewussten Stadtentwicklung der dürregeplagten Gemeinde Rechnung. Und AXOR ist integraler Bestandteil davon. Alle AXOR Produkte überzeugen durch herausragende Leistung und erfüllen zugleich die strengsten lokalen Richtlinien in Sachen Wasser- und Energieverbrauch. Damit unterstützen sie das Grand LA im Streben nach höchster Gastfreundlichkeit und rigorosen LEED-Standards* und machen das Conrad Los Angeles zu einem bleibenden Wahrzeichen für Gemeinschaft, Kultur und zukunftsorientierte Entwicklung in der Stadt der Engel - und darüber hinaus.

*LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist ein internationales Programm zur Green-Building-Zertifizierung, das nachhaltiges, energieeffizientes und umweltgerechtes Bauen fördert.