Mit der praktischen Suchfunktion auf der Kermi Homepage finden Interessenten bequem und unkompliziert einen Fachbetrieb in der Nähe, der mit Beratung plus Ausstellung, mit Planung oder Beratung und Einbau zur Seite steht. Bild: Kermi GmbH

Dann kann Kermi dabei helfen, dafür die notwendigen Fachpartner zu finden. Und zwar mit der schnellen und übersichtlichen Fachpartnersuche auf der Kermi Homepage www.kermi.de.

Die Planung eines neuen Badezimmers erfordert eine sorgfältige Überlegung. Für die Auswahl der Produkte ist es ratsam, sich diese live in einer Ausstellung anzuschauen. Man erhält eine ausführliche Beratung und kann sich inspirieren lassen. Kermi Duschkabinen sind deutschlandweit in sehr vielen Ausstellungen vertreten. Wo genau? Das verrät die Fachpartnersuche auf der Kermi Homepage mit nur wenigen Klicks. Und auch einen zuständigen Fachbetrieb, der das neue Bad plant, berät und letztendlich auch den Einbau vornimmt, ist damit sehr schnell gefunden.

Kermi Duschkabinen sind in sehr vielen Ausstellungen vertreten. Mit der Kermi Fachpartnersuche ist die gewünschte Duschkabine schnell gefunden und man kann sich zudem inspirieren lassen. Wie hier die PASA Duschkabine mit Akzenten in edlem Heliosgold. Bilder: Kermi GmbH

Der praktische Service auf der Kermi Homepage hilft, Interessenten an Fachhandwerker und Ausstellungen weiter zu vermitteln. Diese ersparen sich dadurch eine aufwendige Suche im Internet. So kann man zum Beispiel nach einem Großhandel in der Nähe suchen. Ebenso findet man Bertriebe, die mit Planung oder mit Beratung und dem Einbau zur Seite stehen. Unter Angabe des Standortes und einer Auswahlmöglichkeit der Kermi Produkte kann die Liste genauer eingegrenzt werden.

Hier geht’s zur Kermi Fachpartnersuche: www.kermi.com/de/de/duschdesign/fachpartner-finden