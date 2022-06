KALDEWEI x VOGUE Germany feiern beim Fuorisalone 2022 mit einer Installation von Cristina Celestino die Badkultur

Kaldewei zelebriert beim diesjährigen Fuorisalone in Mailand die ebenso luxuriöse wie intime Schönheit der Badkultur. Für den außergewöhnlichen Auftritt vom 7. bis 12. Juni hat sich Kaldewei mit VOGUE Germany zusammengetan. Gemeinsam präsentieren der Premiumbadhersteller und das legendäre Modemagazin die Installation „Bathscape“, entworfen von der Mailänder Star-Designerin Cristina Celestino. Die Zusammenarbeit gilt schon jetzt als eines der Highlights der diesjährigen Special Edition der Möbelmesse – #mustsee2022.

Private Spa, glamouröser Entspannungsraum und intimer Rückzugsort für ganz persönliche „Me time“-Momente – unser Bad hat heute so unendlich viele Facetten. Darauf baut Cristina Celestino in ihrer Installation auf: Der Titel „Bathscape“ spielt mit dem englischen Verb „escape“ (flüchten). So wird Celestinos Arbeit für den Betrachter zu einer Art ästhetische Flucht in den schillernden Glanz moderner Badkultur. Für die Mailänder Designerin ist das Projekt dazu auch eine skulpturale Recherche rund um die facettenreichen Aspekte der Badeinrichtung. Ihr Themenspektrum reicht von ästhetischen Fragen über die sinnliche Wahrnehmung und den Luxus des Innehaltens bei der Daily Beauty bis hin zu Aspekten von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.

Anschauliche Materialkonzepte verdeutlichen außerdem, welche Rolle die Materialauswahl für die Haptik spielt. Mit einem Mode- und Beauty-Experten wie VOGUE Germany wird dabei auch die Brücke zur Gestaltung und Einrichtung des perfekten Self-Care-Bereichs geschlagen. Welcher Lagerort ist optimal für unser Nachtserum, an welcher Stelle sollte das neue Beauty-Gadget platziert werden? Bathscape zeigt, wie all diese Entscheidungen unser Badezimmer zu einem ganz persönlichen Home Spa verwandeln können.

Was macht das moderne Bad außerdem zu einer Oase, in der sich Energie tanken und Entspannung finden lässt? Und wie wichtig sind dabei ökologische und soziale Aspekte? Vor dem Hintergrund dieser komplexen Fragestellungen schafft Bathscape die Basis für einen hochaktuellen Dialog und zeigt gleichzeitig spannungsreiche Ansätze für ein zeitgemäßes, luxuriöses Bad-Design auf. Die Installation ist auch genau deshalb im pulsierenden Brera District (via Maroncelli 2), bekannt für seine Vielzahl an Design-Studios und Galerien, während der gesamten Laufzeit der Mailänder Möbelmesse zu sehen.