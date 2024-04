Mit den erfolgreichen Prüfungen bei der Materialprüfungsanstalt Braunschweig (MPA) können „Temponox“-Installationen mit Mineraldämmwolle auf Nullabstand abnahmesicher durch horizontale oder vertikale Brandschutzabschnitte – wie in dieser Schachtbelegung – geführt werden. (Foto: Viega)

Das Pressverbindersystem „Temponox“ von Viega ist eine besonders wirtschaftliche und sichere Lösung für geschlossene Heiz- und Kühlsysteme im Geschosswohnungsbau oder im industriellen Umfeld. Auf Basis aktueller Brandschutzprüfungen durch das Materialprüfungsamt Braunschweig (MPA) dürfen diese Rohrleitungen jetzt mit Mineralwolle gemäß dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis P-2400/003/015-MPA-BS sowie der zugehörigen Viega Brandschutzunterlagen gedämmt werden. Damit ist nun sogar die einfache Kombination mit brennbaren Abfluss-, Verteil- oder Elektroleitungen abnahmesicher auf Nullabstand möglich. Das reduziert die Installationskosten, weil keine teuren Dämmschalen mehr eingesetzt werden müssen. Außerdem spart es Platz bei der Schachtbelegung.

Das Edelstahl-Pressverbindungssystem „Temponox“ mit Pressverbindern aus Chrom-Nickel-Stahl ist eine wirtschaftliche Alternative für alle Installationen, die ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen besonders widerstandsfähig gegen Außenkorrosion durch Feuchtigkeit sein müssen. Das können Heizungsverteilungen mit großen Nennweiten im Geschosswohnungsbau oder Kühlanlagen im industriellen Umfeld sein. Installiert wird das Rohrverbindersystem dabei in der bewährten Viega Pressverbindungstechnik. Je nach Nennweite spart das im Vergleich zum Schweißen bis zu 60 Prozent Arbeitszeit.

Mit den Brandschutzprüfungen bei der Materialprüfungsanstalt Braunschweig gibt es nun noch mehr Verarbeitungsvorteile: Mischinstallationen mit „Temponox“ – also zum Beispiel metallene Steigestränge und abgehende „Raxofix“-Verteilleitungen oder vergleichbare Belegungen im Schacht – dürfen jetzt abnahmesicher mit Mineralwolle im Nullabstand ausgeführt werden. Der Handwerker kann also auf der Baustelle die aus brandschutztechnischen Gründen notwendigen Rohrummantelungen mit derselben Mineralwolle ausführen, die auch für die Rohrdämmung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) eingesetzt wird. Kostspielige Sonderlösungen inklusive aufwendiger Beschaffung gehören damit der Vergangenheit an.

Hinzu kommt der Platzgewinn durch den Nullabstand. Im Vergleich zur Schachtbelegung mit Mindestvorgaben gemäß den Regelungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) reduziert sich der Platzbedarf je nach Belegung um bis zu 50 Prozent. Dieses Argument ist vor allem für Architekten und Investoren interessant, weil dadurch die vermarktbare Grundfläche steigt.

Allgemeine Bauartgenehmigung entscheidend

Die abnahmesichere Installation von Mischinstallationen ist eine Herausforderung, da es für Metallrohre, die durch feuerwiderstandsfähige Bauteile (F 30 bis F 90 bzw. EI30 bis EI90) geführt und an die ein- oder beidseitig brennbare Kunststoffrohre angeschlossen werden, keine anerkannten Prüfverfahren nach DIN 4102-11:1985-12 oder abschließende Technische Regeln gibt. Deshalb können hierfür keine allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse erteilt werden. Der Anwendbarkeitsnachweis für klassifizierte Abschottungen an solchen Mischinstallationen erfolgt stattdessen über eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG).

Viega hat deshalb das metallene Pressverbindersystem „Temponox“ in den gängigen Dimensionen 18 bis 108 mm prüfen lassen, um es in aBG Z-19.53-2258 für das System „Viega Mischinstallation Versorgung“ aufzunehmen. Viega setzt diesen Anwendbarkeitsnachweis bereits seit mehreren Jahren erfolgreich für abnahmesichere Mischinstallationen mit baustellenüblichen mineralischen Dämmstoffen ein.

Mehr Informationen zu den Viega Brandschutzlösungen mit allen Ver- und Anwendbarkeitsnachweisen unter viega.de/Brandschutz; zu dem wirtschaftlich sicheren Pressverbindersystem „Temponox“ unter viega.de/Temponox.