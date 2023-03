Windhager: Eröffnung der Wärmepumpenproduktionslinie im Stammwerk Zaisberg

Um der steigenden Nachfrage der Wärmepumpe AeroWIN Evolution nachzukommen, erweiterte das Unternehmen seine Produktion in Zaisberg bei Seekirchen mit einer eigenen Wärmepumpenproduktionslinie. Diese wurde am Freitag, dem 25.01.2023 mit der Segnung feierlich eröffnet. Rund 3000 Wärmepumpen des Typs AeroWIN Evolution werden in Zaisberg dieses Jahr vom Band gehen.