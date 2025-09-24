Seit August verstärkt Ralf Binow unser Team und steht unseren Kunden als persönlicher Ansprechpartner für alle Fragen rund um Paulus-Lager zur Verfügung. Damit habt ihr ab sofort einen festen Ansprechpartner für alle eure Fragen im Vorfeld eines Projekts.

Ralf bringt langjährige Erfahrung in der Kundenberatung mit. Sein Credo: nicht nur zuhören, sondern Probleme lösen und die Wünsche des Kunden umsetzen.

Durch einen persönlichen Kontakt zu Doris Paulus lernte er unser System kennen – und war sofort begeistert. Denn aus seiner eigenen Erfahrung im Lager weiß er, wie viel Zeit, Geld und Nerven ein chaotisches Lager kostet. Mit Paulus-Lager sieht er eine praxisnahe Lösung, die er mit Überzeugung vertritt.

Ihr erreicht ihn unter: ∙ Ralf Binow ∙ Vertrieb ∙ Mobil: +49 170 6835 879 ∙ Email: erfolg(at)paulus-lager.de