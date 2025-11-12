Sanitärräume im öffentlichen, halböffentlichen und gewerblichen Bereich verlangen nach Lösungen, die Hygiene, Design und Langlebigkeit vereinen.

Die Urinalarmaturen von CONTI+ erfüllen diese Anforderungen – mit moderner Sensor-Technologie, flexibler Steuerung und einem Design, das überzeugt. Der Armaturenhersteller aus Wettenberg bietet sowohl für den Neubau als auch für eine Umrüstung passende Lösungen.

Kostengünstige Lösung für Bestandsanlagen

Mit den Umrüstsets für UP Urinalarmaturen lassen sich Bestandsanlagen schnell und einfach auf elektronische, berührungslose IR-Sensor gesteuerte CONTI+ Urinalarmaturen umbauen. Dank der universellen Abdeckplatte aus Edelstahl können die vorhandenen Unterputzkörper problemlos weiterverwendet werden. Eine ebenso praktische wie kostengünstige Lösung.

CONTI+ bietet zwei verschieden große Ausführungen an: die kleinere Variante hat die Maße 175 x 190 mm, die größere Ausführung überzeugt mit 205 x 225 mm. Die Umrüst-Sets für Urinalarmaturen lassen sich in den vorhandenen Bohrlöchern mit Senkkopfschrauben befestigen. Alternativ bietet CONTI+ auch ein Set, bei dem die Abdeckplatte mit einem Winkelrahmen zum Schrauben oder Kleben befestigt wird.

Eine Übersicht über alle Umrüstsets für Urinalarmaturen von CONTI+ erhalten Sie hier.