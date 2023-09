Ein bekanntes Szenario: Die Heizungsanlage funktioniert nicht richtig oder fällt sogar ganz aus, daraufhin rückt ein Servicemitarbeiter zum Auslesen der Störmeldung aus. Unter Umständen kann er den Fehler jedoch nicht direkt vor Ort beheben, weil notwendige Ersatzteile nicht parat sind. Folglich ist ein zweiter Vor-Ort-Einsatz erforderlich, um ein unter Umständen geringfügiges Problem zu beheben. Mit dem Flamconnect Remote Service von Flamco können Störungen und Fehler aus der Ferne erkannt und damit viele der benannten Aufwendungen vermieden werden. Das digitale Portal für Heiz- und Kühlsysteme versetzt die Nutzer in die Lage zu erkennen, wann Komponenten ausgetauscht werden müssen, und gibt im Fall einer Fehlfunktion des Produktes sofort eine Warnmeldung. Diese kann aus der Ferne ausgelesen und, sofern möglich, behoben werden. Das reduziert unnötige Serviceeinsätze und sorgt für effiziente Arbeitsabläufe.

Mit Flamconnect Remote haben Installateure und Gebäudemanager rund um die Uhr in Echtzeit interaktiven Zugriff auf die angeschlossenen Flamco-Geräte. Auf einem übersichtlich gestalteten Dashboard können sie am Laptop oder Tablet Anlageneinstellungen aus der Ferne einsehen und optimieren, Funktionsprüfungen durchführen, Störungen beheben und damit die Wartungskosten reduzieren. „Mit Flamconnect Remote lassen sich nicht nur bereits aufgetretene Defekte schneller beheben. Auch potenziellen Störungen kann erfolgreich vorgebeugt werden. Das System erkennt Fehlfunktionen und sendet ein Signal, falls Einstellungen geändert oder Komponenten ausgetauscht werden müssen – noch bevor sie ausfallen“, erklärt Gordon Schadwinkel, Leiter des Produktmanagements für die Technologielinien Transferstations, Metering und Energy Distribution bei Flamco, einer Marke der Aalberts hydronic flow control. „Auch lassen sich mithilfe der Anwendung Servicebesuche besser planen, indem man sich bereits im Vorfeld einen Einblick in die Funktionsweise der zu wartenden Anlage verschafft. So treffen Servicetechniker immer gut informiert und mit den richtigen Ersatzteilen im Gebäck am Einsatzort ein.“

Wartungsbesuche um bis zu 75 % reduzieren

Mit Flamconnect Remote lassen sich Flamcomat Entgasungsautomaten und Flexcon Druckhalteautomaten, die mit der Flextronic Steuerungsplattform ausgestattet sind, aus der Ferne auslesen und steuern. Auch für Wohnungsstationen wie die des Typs LogoMatic G2, in denen ein LogoTronic Regler verbaut ist, bietet Flamco den Service an. Er eignet sich insbesondere für Anlagen, deren Betriebssicherheit oberste Priorität hat, zum Beispiel bei Rechenzentren, Pflegeeinrichtungen und Bürogebäuden aber auch Wohngebäuden, oder wenn Full-Service-Verträge mit dem Auftragnehmer bestehen.

„Wir schätzen, dass sich mit Flamconnect Remote Wartungsbesuche um bis zu 75 % reduzieren lassen“, verspricht Gordon Schadwinkel. „Es ist außerdem ein höherer Anteil von gelösten Problemen bei Erstbesuch zu verzeichnen. Insgesamt ist durch den Ferndienst eine Verbesserung der Anlagenleistung feststellbar – was natürlich letzten Endes auch den Kunden zufrieden stimmt.“

Mehr zu Flamconnect Remote erfahren Interessierte unter flamco.aalberts-hfc.com/de/page/services/flamconnect-remote.