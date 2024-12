Ausrollen, zuschneiden, fixieren: Die Dämmrolle tempusROLL schafft im Handumdrehen eine wärme- und trittschallisolierende Verlegebasis für Flächenheizungsrohre aller Dimensionen und Werkstoffe. Die Matte aus güteüberwachtem Polystyrolschaum EPS ist mit einer dünnen, reiß- und wasserfesten Verbundfolie versehen. Sie erfüllt Baustoff-/Brandklasse E nach EN 13501-1:2000 und eignet sich zur Verlegung unter Nassestrichen. Beim sauberen Zuschneiden ebenso wie bei der Rohrplatzierung hilft das aufgedruckte 50-mm-Verlegeraster.

Die seitlichen Stöße der Rollbahnen lassen sich mit einem seitlichen Folienüberstand von ca. 3 cm zuverlässig gegen Estrichanmachwasser abdichten. Dieser Folienüberstand ist auch selbstklebend erhältlich. Die Deckschicht der tempusROLL Dämmrolle überzeugt seit jeher durch ihre hohe Reißfestigkeit. Mit sogenannten Tackernadeln werden die Heizrohre sicher befestigt. Der Produkt-Klassiker ist in den Stärken 20 bis 40 mm und in den Wärmeleitgruppen 032 / 035 / 040 / 045 lieferbar. Je nach Estrichstärke lassen sich so Trittschallverbesserungen von 26–35 dB erzielen. Als Alternativformat für kleine Flächen steht tempusFALT zur Verfügung. Die verlegefertigen Faltplatten in der Größe 1 x 2 m können in den Stärken von 15–50 mm produziert werden.

Weitere Infos zum Sortiment sowie ergänzende Elemente zur Vereinfachung der Montage sind über www.herotec.de abrufbar.