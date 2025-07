Die aquatherm GmbH hatte in diesem Jahr die Ehre, Gastgeber der Verleihung des VDI-IHK-Oberstufenpreises zu sein. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung am Hauptsitz in Attendorn wurden insgesamt sieben herausragende Fach- und Projektarbeiten von Schülern aus den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe ausgezeichnet. Der mit insgesamt 9000 Euro dotierte Preis würdigt praxisnahe Arbeiten in den Bereichen Physik, Chemie, Mathematik, Biologie, Informatik sowie im berufsbezogenen Lernbereich.

Der Siegener Bezirksverein im Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und die Industrie- und Handelskammer Siegen verleihen den Preis seit 2013. Mit 2000 Euro hat sich aquatherm an der Siegerprämie beteiligt. „Die Förderung junger Talente liegt uns sehr am Herzen. Als innovatives Familienunternehmen möchten wir Verantwortung übernehmen und die Fachkräfte von morgen aktiv unterstützen“, betont Maik Rosenberg, Geschäftsführer der aquatherm GmbH, der die Laudatio für den Erstplatzierten Frederik Kieslich vom Rivius Gymnasium Attendorn hielt. Er betonte in seiner Laudatio, dass die Wirtschaft und die Forschung an den Hochschulen auf solch kluge Köpfe, wie sie sich im Wettbewerb um den VDI-IHK-Oberstufenpreis zeigen, angewiesen seien. Er ermutigte die Abiturienten, „weiter am Ball zu bleiben und sich aktiv in die Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft einzubringen“. Dem Gewinner Frederik Kieslich gratulierte er voller Respekt vor dessen Leistung und wünschte ihm für seinen „weiteren, sicherlich spannenden Lebensweg von Herzen alles Gute“.

Optimaler Start ins Berufsleben

Die gezielte Förderung des Nachwuchses spiegelt sich nicht nur im Engagement von aquatherm beim VDI-IHK-Oberstufenpreis, sondern auch als Ausbildungsbetrieb wider. Denn Ausbildung bei aquatherm bedeutet vom ersten Tag Teil der aquatherm Familie zu sein: Zum Ausbildungsbeginn erwartet die neuen Auszubildenden ein Kennenlerntag, an dem sie nicht nur ihre Mit-Azubis, sondern auch die Geschäftsführung und Ausbilder persönlich treffen. Individuelle Begleitung durch professionelle Coachings und Workshops unterstützen die persönliche und fachliche Entwicklung während der gesamten Ausbildungszeit. Attraktive Vergütung, Sonderleistungen wie Urlaubsgeld, Zuschüsse und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten machen aquatherm zu einem attraktiven Arbeitgeber für Nachwuchskräfte. Gemeinsame Events stärken zudem das Wir-Gefühl. Mit einer Übernahmequote von 90 Prozent in den letzten zehn Jahren bietet aquatherm jungen Talenten beste Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft im Unternehmen.

Weitere Informationen zu Karrieremöglichkeiten bei aquatherm finden Interessierte unter: www.aquatherm.de/unternehmen/karriere/