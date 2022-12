Villeroy & Boch will die dynamischen Veränderungen auf den Feldern Arbeitswelt und Digitalisierung künftig noch stärker als Chance für nachhaltig profitables Wachstum nutzen. Der Aufsichtsrat der Villeroy & Boch AG hat daher die Erweiterung des Vorstands beschlossen. Esther Jehle und Dr. Peter Domma, zwei Führungskräfte aus den eigenen Reihen, sind mit Wirkung zum 1. Januar 2023 in das Vorstandsteam berufen worden. Sie werden dort zwei neu geschaffene Ressorts mit hoher Bedeutung für den künftigen Unternehmenserfolg vertreten.

Esther Jehle ist im Vorstand künftig als Chief HR Officer (CHRO) für die neue Funktion HR/Organisationsentwicklung verantwortlich. Sie wird gleichzeitig zur Arbeitsdirektorin der Villeroy & Boch AG ernannt. Ihre bisherige Rolle als globale Leiterin HR wird sie weiterhin wahrnehmen.

Gleichzeitig wird Dr. Peter Domma als Chief Digital Officer (CDO) in den Vorstand berufen. Er verantwortet die neu geschaffene Funktion Digitalisierung/IT. Dazu wird in diesem Ressort die von ihm bisher geleitete Digital Unit mit der Corporate IT zusammengeführt.

„Der Aufsichtsrat freut sich, Esther Jehle und Dr. Peter Domma in den Vorstand der Villeroy & Boch AG zu berufen. Wir wünschen ihnen in der neuen Verantwortung viel Erfolg. Wir sind stolz, dass zwei Führungskräfte aus unserem Hause diesen Schritt gehen. Beide haben eindrücklich bewiesen, dass sie in der Lage sind, wirksame Impulse für nachhaltige Veränderung zu setzen und ihre Teams auf diesem Weg mitzunehmen. Das ist im Prozess der Digitalen Transformation sowie der Motivation und Entwicklung unserer Mitarbeiter:innen von großer Bedeutung“, sagt Andreas Schmid, Aufsichtsratsvorsitzender der Villeroy & Boch AG.

„Für unser erfolgreiches Wachstum brauchen wir ein hohes Maß an Digitalisierung ebenso wie motivierte Menschen. Beide Themen werden wir nun im Vorstand künftig noch stärker vorantreiben. Ich freue mich darauf, mit unserem erweiterten Vorstandsteam auf diesen für uns entscheidenden Arbeitsfeldern neue Impulse zu setzen“, sagte Frank Göring, Vorstandsvorsitzender von Villeroy & Boch.

KURZPORTRÄTS

Esther Jehle (44) ist seit März 2020 Personalleiterin bei Villeroy & Boch. Sie war zuvor in leitenden HR-Funktionen bei dem Pharmakonzern Johnson & Johnson und dem Professional Beauty Unternehmen Wella tätig. Ihre berufliche Laufbahn startete sie im Personalmanagement des Markenartikel-Unternehmens Procter & Gamble. Sie ist gelernte Bankkauffrau und schloss das Studium der Betriebswirtschaft an den Universitäten in Nürnberg und Prag als Diplom-Kauffrau ab.

Dr. Peter Domma (42) kam 2016 als Leiter der damaligen Online Unit zu Villeroy & Boch. Er hat zuletzt übergreifend die Digitalisierung neben der klassischen IT sowie den Bereich E-Commerce maßgeblich vorangetrieben. Er begann seine berufliche Laufbahn beim Versicherer CosmosDirekt in der Generali Deutschland AG, wo er zuletzt für das Online-Marketing verantwortlich war. Domma ist Diplom-Kaufmann und schloss sein Studium der Betriebswirtschaft sowie seine Promotion an der Universität des Saarlandes ab.