Der Herbst hat es in sich. Repabad freut sich, ein neues Seminarformat für Fach- und Führungskräfte vorzustellen. Das neue Seminar EMOTION SELLS bringt, wie der Name schon sagt, Emotionen in die Badberatung und den Badverkauf. Denn wie jeder weiß, lieben wir Menschen positive Emotionen. In dem zweitägigen Seminar erarbeitet der erfahrene Coach Hans-Jürgen Hartauer, Future Service Sells, in Workshop-Gruppen aktiv mit den Teilnehmenden Argumente und Aspekte. Diese werden in praktischen Übungen angewendet, so dass das Gelernte direkt umgesetzt werden kann. Fallbeispiele aus der Praxis runden den Workshop ab.

„Unsere Seminare sind darauf ausgerichtet, den Teilnehmenden praxisnahes Wissen zu vermitteln, das sie direkt in ihrem Berufsalltag anwenden können“, sagt Marcus Nagel, Vertriebsleiter Repabad GmbH. „Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben dem Blick über den Tellerrand auch die Möglichkeit haben, unsere Produkte selbst zu testen. Denn jeder weiß, selbst Erlebtes ist bekanntlich die beste Erfahrung. Unsere Produkte sorgen garantiert für gute Gefühle“, fügt der Vertriebsprofi an.

Neben dem Workshop EMOTION SELLS, der am Firmensitz in Wendlingen stattfindet, bietet Repabad auch in der zweiten Jahreshälfte die erfolgreichen Webinare „Tuning für die Badewanne" und „Infrarot perfekt beraten und verkaufen" an.

Alle Seminare und Webinare werden von erfahrenen Experten geleitet und bieten eine ideale Plattform für Networking und den Austausch von Best Practices. Interessierte können sich direkt über die Website anmelden. www.repabad.com/seminare

