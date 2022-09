Trotz gestiegener Nachfrage steigen die Preise für Hackschnit­zel im dritten Quartal 2022 im Vergleich zu anderen Energieträgern nur moderat. Zum zwei­ten Quartal sind es 11 Prozent (Qualitätsklasse A1), 16 Prozent (A2) und 31 Prozent (B) mehr. Gründe dafür sind neben der guten Nachfrage sowohl für die energetische als auch die stoffliche Nutzung die Verteuerung von Produktion und Logistik sowie die weiter stei­genden Holzpreise, berichtet das Deutsche Pelletinstitut (DEPI). Hackschnitzel der Quali­tätsklasse A2 kosten im dritten Quartal 2022 durchschnittlich 36,33 Euro/SRM netto oder 4,04 ct/Kilowattstunde (kWh) bei einer Abnahmemenge von 80 Schüttraummetern (SRM). Zu fossilen Energieträgern haben Hackschnitzel weiterhin einen deutlichen Preisvorteil.

„Auch Hackschnitzel zur klimafreundlichen Wärmeerzeugung sind in den letzten Monaten von den Verwerfungen der Energiemärkte nicht verschont worden. Dabei ist der Anstieg trotz höherer Pro­duktions- und Transportkosten im Vergleich zu anderen Brennstoffen moderat und heimische Hackschnitzel weiterhin günstig", erklärt DEPI-Geschäftsführer Martin Bentele. Allerdings sei auch bei Hackschnitzelkesseln eine steigende Nachfrage zu verzeichnen. Ein anderer Grund ist, dass z.B. in vielen Wärmenetzen neben Hackschnitzeln auch Öl und Gas verwendet werden können, zur Zeit aber aus Kostengründen ausschließlich oder überwiegend auf Hackschnitzel gesetzt wird.

Das DEPI rät zum Kauf von Hackschnitzeln mit dem ENplus-Siegel, das gesicherte Qualität und damit einen reibungslosen und komfortablen Heizungsbetrieb gewährleistet. Unter www.enplus- hackschnitzel.de sind Adressen von qualifizierten EN plus -Hackschnitzelhändlern zu finden. Für Kommunen und gewerbliche Betreiber von Hackschnitzelheizungen stehen dort kostenlos auch rechtssichere Vorlagen für Ausschreibungen zur Verfügung. Damit können indexierte Lieferver­träge abgeschlossen werden.

DEPI-Hackschnitzelpreis

Der Hackschnitzelpreis wird vom Deutschen Pelletinstitut (DEPI) quartalsweise erhoben. Der Er­hebungszeitraum endet am 15. des dritten Monats des laufenden Quartals. Er bezeichnet den Durchschnittspreis (netto) in Deutschland für einen Schüttraummeter der jeweiligen

Qualitätsklasse. Qualitätsklasse A1 ist angelehnt an die Qualitätsklasse ENplus A1 (Wassergehalt < 15 m-%, Aschegehalt < 1,5 m-%, Feinanteil < 5 m-%). Qualitätsklasse A2 ist angelehnt an die Qualitätsklasse EN plus A2 (Wassergehalt 20-35 m-%, Aschegehalt < 2,5 m-%, Feinanteil < 8 m- %). Qualitätsklasse B entspricht der Qualitätsklasse EN plus B (Wassergehalt > 35 m-%, Asche­gehalt < 5 m-%, Feinanteil < 10 m-%).

Bundesweite Hackschnitzelpreise im Überblick

Hackschnitzelpreis A2, 3. Quartal 2022:

36,33 €/SRM

4,04 €/kWh

201,97 €/t atro

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in €/SRM

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)

Differenzierte Preise für Holzhackschnitzel in Cent/kWh

(Abnahme 80 SRM Hackschnitzel lose geschüttet, Lieferung im Umkreis 50 km, Nettopreis)