Wie alle Branchen befindet sich auch die Technische Gebäudeausrüstung (TGA) mitten in Transformationsprozessen zur Digitalisierung. Aber was heißt das konkret für die Branchenbeteiligten?

Genau diese und alle weiteren Fragen rund um das Thema beantwortet das neue Whitepaper „Megatrend Digitalisierung - Chancen und Herausforderungen für den TGA Fachplaner“, erstellt vom Lüftungstechnikspezialisten EXHAUSTO by Aldes.

In dem 36seitigen Dokument präsentieren die Autoren das Thema Digitalisierung als einen von aktuell vier Megatrends in der TGA. Smart Technology für Gebäude, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie neue Richtlinien und Regulierungen beeinflussen die Branche ebenso. In kurzen Texten geht das Whitepaper auf diese Trends ein, um sich dann schwerpunktmäßig der Digitalisierung zu widmen, der auch in der TGA längst eine Schlüsselrolle zukommt.

TGA Fachplaner müssen heute und künftig immer mehr in der Lage sein, Daten miteinander zu verknüpfen, die bislang nur separat verwendet wurden. Erläutert werden Arten der Umsetzung, Chancen und Risiken, die sich daraus für die Branche ergeben. Klar ist nach Ansicht der Autoren, dass vom Markt verdrängt wird, wer den Weg der digitalen Transformation nicht mitgeht. In welchen Teilbereichen sich diese abspielt erläutert das Whitepaper in ausführlichen Beiträgen zur Künstlichen Intelligenz (KI), zur cloudbasierten Planung, zum 3D-Druck von Komponenten und zur Virtual (VR) bzw. Augmented Reality (AR). Statt langer Theorie vermitteln die Texte kompaktes relevantes Praxiswissen und geben konkrete Tipps für Planende und Ausführende der TGA.

Ein eigenes Kapitel widmet sich Building Information Modeling (BIM), schildert die wichtigsten Grundsätze und beschreibt die daraus resultierenden Prozesse unter anderem im Bereich Be- und Entlüftungstechnik.

Den Abschluss des EXHAUSTO by Aldes-Whitepapers bildet ein „Digitalisierungsguide“. Hier kann der TGA Fachplaner die wesentlichen Transformationsschritte anhand der Erläuterungen nachvollziehen, erhält Tipps zum sachgerechten Umgang mit Daten, zum Zeitmanagement und zu den wichtigsten Softwareprogrammen. Ein detailreiches Kapitel zu den Fördermöglichkeiten des Bundes und der Länder (KfW, go-digital, Förderdatenbank) rundet das Whitepaper ab.

Link zum Whitepaper: Download