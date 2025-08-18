Die SANHA GmbH & Co. KG wurde erneut für ihr Engagement im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Das Unternehmen trägt auch 2025 das EcoVadis-Siegel in Gold – zum zweiten Mal in Folge. Ecovadis ist eine der weltweit führenden unabhängigen Rating-Plattformen für Nachhaltigkeitsbewertungen. Mit dieser Auszeichnung gehört SANHA zu den besten fünf Prozent aller bewerteten Unternehmen weltweit.

EcoVadis bewertet Unternehmen anhand von 21 Kriterien in vier zentralen Nachhaltigkeitsbereichen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Die Vergabe des goldenen Siegels an SANHA bestätigt die kontinuierlichen Bemühungen des Unternehmens, nachhaltige und verantwortungsbewusste Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu implementieren.

Nachhaltigkeit als strategischer Schwerpunkt

SANHA setzt seit Jahren auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Produktionsverfahren. Dazu gehören unter anderem die Nutzung von recycelbaren Materialien, energieeffiziente Fertigungsprozesse sowie kontinuierliche Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen. Auch im Bereich der nachhaltigen Beschaffung verfolgt SANHA eine strikte Strategie, umweltfreundliche Werkstoffe und Lieferanten mit hohen Sozial- und Umweltstandards zu bevorzugen.

Neben Umweltaspekten legt der Rohleitungsspezialist großen Wert auf soziale Verantwortung. Faire Arbeitsbedingungen, die Einhaltung hoher ethischer Standards sowie ein sicherer und gesunder Arbeitsplatz sind fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen EcoVadis-Bewertung wider, in der SANHA besonders hohe Punktzahlen in den Kategorien Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik erzielen konnte. Zudem zählt das Essener Unternehmen zu den ersten Herstellern, die auf aktuellen Normen basierende EPDs für zahlreiche Systeme vorweisen können.

Kontinuierliche Verbesserung als Ziel

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unsere nachhaltige Unternehmensstrategie bestätigt“, sagt Frank Schrick, CSO und verantwortlich für die Implementierung der anspruchsvollen Nachhaltigkeitsstrategie bei SANHA. „Die zweite Goldmedaille von EcoVadis in Folge zeigt, das wir auf dem richtigen Weg sind. Gleichzeitig ist sie für uns Ansporn, unsere Anstrengungen weiter zu intensivieren und unsere Prozesse noch nachhaltiger zu gestalten.“

EcoVadis bewertet Unternehmen jährlich, sodass SANHA weiterhin an Verbesserungen arbeitet, um auch künftig zu den nachhaltigsten Unternehmen der Branche zu zählen. Kunden, Partner und Lieferanten können sich damit auf ein Unternehmen verlassen, das Verantwortung übernimmt und aktiv zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beiträgt, die ökologische und soziale Belange mit einbezieht.

INFO-KASTEN

EcoVadis ist eine führende Plattform für Nachhaltigkeitsbewertungen und unterstützt Unternehmen dabei, ihre ESG-Risiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) zu managen und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich EcoVadis zu einem global vertrauenswürdigen Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen entwickelt und bewertet über 90.000 Unternehmen weltweit.