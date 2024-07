In der Daimlerstraße 19 steht das Haus der Familie Lenders. Kristof Lenders ist Wärmepumpenfachmann und auch privat von der Technik überzeugt. Die Wärmepumpe in seinem Haus hat er 2023 erneuert und selbst geplant.

Das Haus wurde 2003 erbaut und damals schon mit Wärmepumpe geplant. Nach 20 Jahren hat der Hausherr das Gebäude um eine Einliegerwohnung erweitert und die alte Sole-Wasser-Wärmepumpe durch ein neues Modell ersetzt und in dem Zuge auch das Erdsondenfeld erweitert. Hier konnte Herr Lenders auf sein Fachwissen und die Jahrzehnte lange Erfahrung seines Unternehmens zurückgreifen, denn die Bohrungen wurden vom eigenen Familienbetrieb Karl Lenders Brunnen- und Pumpenbau GmbH durchgeführt.

Mit einer sehr guten Jahresarbeitszahl von über fünf läuft das neue Modell sehr effizient. Die 290 Quadratmeter werden über Flächenheizungen in der kalten Jahreszeit beheizt und im Sommer gekühlt. Durch die Fußbodenheizung können besonders niedrige Vorlauftemperaturen gefahren werden, was Kosten spart und die Anlage effizient macht. Nach der Modernisierung der alten Wärmepumpenanlage erwarten die Lenders eine Kostenersparnis für Energie im Jahr von gut 2500 Euro. „Wir sind alle Wärmepumpenliebhaber. Durch den Familienbetrieb und die jahrelange Erfahrung wissen wir, was diese Technik kann und wie man sie planen muss. Erdwärme ist die effizienteste Art mit Wärmepumpe zu heizen. Wenn es möglich ist, sollte man es umsetzen.“, sagt Kristof Lenders.

Technische Daten

Heizleistung: 12,5 kW

JAZ: 5,4

Hersteller: Junkers Bosch

Verteilsystem: Flächenheizung