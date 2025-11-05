Um die Auszubildenden optimal auf die Berufspraxis als Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Lüftungs-/Klimatechnik vorzubereiten, unterstützt KERMI das Zentrum für erneuerbare Energien der Staatlichen Berufsschule 1 im niederbayerischen Passau mit einem modernen Schulungs- und Fortbildungsstand zur kontrollierten Wohnraumlüftung. Dieser umfasst die x-well Lüftungsgeräte S180 und C225 sowie eine Demonstrationswand mit Luftverteilsystem und Luftdurchlässen – für eine praxisnahe Heranführung an Planung, Montage, Inbetriebnahme und Instandhaltung von KWL-Anlagen. Roland Stransky, Leiter unserer Anwendungstechnik, hat das Projekt begleitet: „Wir freuen uns, hier einen aktiven Beitrag zur Ausbildung der Fachkräfte von morgen leisten zu können.“



