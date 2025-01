Dank seiner kompakten Bauweise lässt sich das K4CC einfach an jeder Stelle im Haus installieren. Es ist mit eleganten Abdeckplatten ausgestattet, die in vier Ausführungen erhältlich sind (weiß, schwarz Soft-Touch, glänzendes Chrom und Silber) und sich perfekt in jedes Wohnumfeld integrieren.

Das K4CC erfüllt alle technischen Anforderungen für Zirkulation und Komfort gemäß den geltenden Normen (UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019) und ist DVGW zertifiziert.

Unsere Wasserzähler-Kit K4CC ist in zwei Versionen erhältlich:

K4CC MONO: Enthält einen Volumenmesser (oder alternativ ein Verbindungselement) und ein Absperrkugel.

K4CC DUO: Enthält zwei Volumenmesser (oder alternativ zwei Verbindungselemente) und zwei Absperrkugeln.

Die Absperrkugeln können mit dem elektrischen Aktuator E100 motorisiert werden, der in Verbindung mit einem Hausautomationssystem die Fernsteuerung der Absperrkugel ermöglicht.

Möchten Sie wissen, wie die Wasserzähler-Kit K4CC installiert wird? Sehen Sie sich unser Demonstrationsvideo an!

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.