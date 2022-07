470 Seiten volles Installationsprogramm: Der neue CONEL-Gesamtkatalog ist online – und das in einer deutschen und einer englischen Variante. Schließlich ist der „Beste Freund des Installateurs“ auch über Ländergrenzen hinweg unterwegs. Als praktisches und umfangreiches Wissens-Werkzeug überzeugt der Gesamtkatalog als fester Bestandteil der Arbeit in Büro und Baustelle.

Der Katalog ist auf Deutsch als interaktives PDF konzipiert. Dieser interaktive Service umfasst das Stichwortverzeichnis hinten und die einzelnen Reiter an den Produktseiten. Schnelles Navigieren vereinfacht: Der Nutzer kann damit nahtlos von Kategorie zu Kategorie wechseln und Informationen aus den verschiedenen Bereichen der Installationstechnik nutzen.

Wie in den vergangenen Jahren bietet der CONEL-Gesamtkatalog eine Menge an bewährten Produkten und an Neuheiten, unter anderem den Bereich der „Retoolution“, also der „Elektro- und Akkuwerkzeuge“, den Nutzer ab Seite 416 finden.

CONEL-Geschäftsführer Uwe Dietz: „Wir stehen in engem Austausch mit dem Fachhandwerk

und kennen deshalb Wünsche und Herausforderungen im Arbeitsalltag der Betriebe sowie die Erwartungen an einen Gesamtkatalog im Installationsbereich. Daran orientieren wir Inhalt, Struktur und interaktive Möglichkeiten. Das unterstreichen wir auch mit dieser neuen Ausgabe unseres Gesamtkatalogs.“