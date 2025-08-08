Ein geräumiger Einstieg in die Dusche ist ein wichtiger Punkt bei der modernen Badplanung, schließlich ist ein komfortables Duscherlebnis nur bei ausreichend Platz möglich. Da die Raumsituation dies häufig kaum zulässt, stehen Fachhandwerker vor der Herausforderung, in einem kleinen Bad eine große Dusche zu verwirklichen. Die Badspezialisten von HSK Duschkabinenbau bieten mit den Drehfalttüren der Serien Atelier Plan, K2, K2P, Exklusiv und Walk In Exklusiv ideale Duschlösungen, mit denen Fachhandwerker ihren Kunden auch auf kleinem Raum großen Duschkomfort bieten können.

Ein echter Hingucker ist die Exklusiv mit Fensterlösung. Ein schönerer Ausblick beim Duschen ist kaum möglich. Nach dem Duschvorgang kann die Duschkabine ganz einfach zusammengefaltet werden und gibt dem Badezimmer dadurch mehr Raum. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KGEgal wie beengt die Raumsituation auch sein mag, eine praktische Dusche mit Drehfalttür von HSK passt in wirklich jedes Bad. Das Unternehmen bietet mit unterschiedlichen Serien und verschiedenen Einbaumöglichkeiten eine große Auswahl für große wie kleine Wellnessoasen. Ob Nischenlösung, Eckeinstieg, Runddusche, oder auch Fünfeckdusche – alles ist im HSK-Sortiment verfügbar. So können Profis die Dusche stets optimal planen. Gleichzeitig sorgen die unterschiedlichen Serien für ebenso viel Möglichkeiten bei der optischen Gestaltung. Die rahmenlose K2 punktet mit einem besonders leichten Design, die K2P dagegen ist teilgerahmt und setzt markante Highlights. Die Exklusiv-Linie bringt einen zeitlos-modernen Look ins Badezimmer, die Walk In Exklusiv dazu noch einen absolut barrierefreien und besonders großzügigen Einstieg. Abgerundet wird das Portfolio durch die neueste Serie: Atelier Plan. Sie ist teilgerahmt und besticht mit filigranen Scharnieren bei gleichzeitig klarer Linienführung. So ist eine geräumige und schicke Dusche in jedem Bad möglich.

Innovatives Raumsparwunder

Alle Einbauvarianten der Drehfalttüren punkten mit einer ausgefeilten Technik, die in jedem noch so beengten Bad eine komfortable Duschkabine ermöglicht: Ihre Scharniere sind pendelbar und mit verchromten Drehlagern ausgestattet. So lassen sie sich nicht nur weiträumig öffnen und garantieren einen großzügigen Einstieg in die Duschkabine, sondern können komplett vor der Wand zusammengefaltet werden. Auch die Echtglaselemente der Duschserien – bei der Exklusiv und Walk In Exklusiv 6 mm, Atelier Plan sowie K2 und K2P 8 mm stark – vergrößern das Badezimmer optisch. Auf diese Weise sind Duschkabinen mit Drehfalttüren besonders gut für Klein- und Schlauchbäder geeignet.

Funktionales Design für höchsten Komfort

Auch bei Funktionalität und Komfort überzeugen die HSK Duschkabinen mit Drehfalttüren auf ganzer Linie. Alle Drehfalttüren sind mit innen glasbündigen Scharnieren ausgestattet – das bringt nicht nur einen modernen Look ins Badezimmer, sondern macht auch die Reinigung der Duschtüren denkbar einfach. Die ergonomisch geformten Griffe verhindern auch bei der Bedienung mit feuchten Händen ein Abrutschen und sorgen so für maximalen Komfort. Ein weiterer Clou der Griffe: Hochwertige Gummipuffer verhindern ein Anschlagen des Glaselements an gegenüberliegenden Scheiben, Wänden oder Fliesen. Abgerundet wird die Duschkabine mit dem Heb-/ Senk-Mechanismus, mit dem serienmäßig alle Drehfalttüren überzeugen: Er hebt die Tür beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen wieder ab. Sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand ist die Halteposition klar definiert und ein unerwünschtes Öffnen und Bewegen der Tür wird verhindert. Das erleichtert die Handhabung und bringt noch mehr Komfort.