Die Serie Arta mit 6 mm Sicherheitsglas ist jetzt auch in Schwarz verfügbar und hat ein kleines Facelift bekommen.

Die drei Modelle der Serie Arta 6 zählen zu den rahmenlosen Duschkabinen und wurden unter Berücksichtigung der neuesten Trends im Badezimmerdesign weiterentwickelt. Innen glasbündige Pendelscharniere sorgen für eine glatte Oberfläche und ermöglichen eine leichte Reinigung des Duschglases. Der integrierte Hebe-Senk-Mechanismus schont die Spritzschutzleisten.

Das elegante Design der Griffe und Stabilisatoren hebt die hochwertige Verarbeitung der Serie hervor und sind in zwei Farben (Chrom und Schwarz) erhältlich.

Sollte keine Duschkabine mit Standardmaßen passend für Ihre Einbausituation sein, bietet Radaway Duschkabinen Verbreiterungsprofile oder einen Sondermaßservice an, mit dem die Duschkabine passgenau an die Badezimmersituation angepasst werden kann.