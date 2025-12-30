Mit einer Leistung bis 600kW sind die Einsatzbereiche des mobilen Qio Heizanhängers QHZ 600 für Übergangslösungen mit hohem Wärmebedarf vielfältig:

Prozesswärme für industrielle Anforderungen

Redundanz lokaler Wärmeerzeuger im gewerblichen Bereich

Estrich aufheizen oder Bauheizung im Neubau

Absicherung der Wärmeversorgung in kommunalen oder gewerblichen Gebäuden sowie

Absicherung von Nah- und Fernwärme-Netzen.

Dank QioLive, unserem online Monitoring-Portal für mobile Heizzentralen, ist die QHZ 600 in der Betriebsführung maximal transparent. QioLive ist immer kostenlos inklusive, ebenso wie der Abgas-Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung.

Zweistufig direkt agiert Qio als zuverlässiger Partner für das SHK-Fachhandwerk individuell und flexibel. Modernste Technik, passgenaue Angebote zu fairen Preisen, erfahrene Ansprechpartner und die individuelle Abwicklung inkl. Aufbau, Anschluss und Inbetriebnahme vor Ort zeichnen uns aus.

