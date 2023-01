Sieht die Duschwanne vom ersten Tag an verstopft aus? Dauert es lange, bis das Duschwasser abläuft? Es gibt mehrere Gründe, warum eine Harzduschwanne das Wasser nur langsam ablaufen lässt. In diesem Artikel erläutern wir die wichtigsten Gründe.

Extra flache Duschwannen, die einen korrekten Wasserabfluss gewährleisten

Wir von Acquabella sind Hersteller von hochwertigen Duschwannen aus Polyurethanharz, die von einem Team von Fachleuten entworfen wurden, die nicht nur dafür sorgen, dass es sich um elegante Duschwannen mit überraschendem Design handelt, sondern auch dafür, dass die Duschwannen ein angemessenes Gefälle haben, das einen korrekten Wasserabfluss gewährleistet. Wenn Sie also eine Acquabella-Duschwanne gekauft haben, müssen Sie nur darauf achten, dass sie korrekt installiert und nivelliert wird, damit das Wasser bis zum Duschwannenrost abfließen kann.

Wie man eine Harzduschwanne für eine optimale Entwässerung installiert

In vielen Fällen sind Probleme mit der Entwässerung von Duschwannen auf eine falsche Installation zurückzuführen. Es gibt einige Aspekte, die berücksichtigt werden müssen.

Die Harzduschwanne darf nicht eben eingebaut werden, so dass das Gefälle der Duschwanne selbst reduziert, aufgehoben oder gegenläufig ist. Um dies zu vermeiden, muss die Wanne korrekt nivelliert werden, indem die Wasserwaage an jedem Ende der Wanne platziert wird, wobei darauf zu achten ist, dass sich die Blase genau in der Mitte befindet. Eine leichte Auslenkung der Blase zu einer Seite bedeutet, dass das Wasser nicht normal zum Abfluss fließt oder sogar nicht in die richtige Richtung fließt.

Ein weiteres Installationsproblem ist häufig auf unzureichende Unterstützung zurückzuführen. Wenn der Untergrund nicht der empfohlene ist, die extraflache Duschwanne nicht richtig auf dem Untergrund haftet oder die Mindestdehnungsfugen nicht eingehalten wurden, kann die Harzduschwanne reißen oder sich verformen, so dass das Wasser nicht mehr in die richtige Richtung fließt.

Schließlich muss der Wasserzulauf beachtet werden, der Wasserfluss darf nicht direkt auf das Gitter fallen; in diesem Fall wird der Luftaustritt verhindert und der Abfluss läuft nicht richtig ab. Außerdem muss der Wasserfluss an die Abflusskapazität der Duschwanne angepasst werden, da eine extraflache Duschwanne, egal aus welchem Material sie besteht, aufgrund ihrer geringen Dicke nur ein begrenztes Gefälle aufweist. Wenn der Wasserfluss aus dem Wasserhahn größer ist als die Durchflussmenge der extraflachen Duschwanne, kann das Wasser überlaufen.

Nachdem Probleme mit der Polyurethanharz-Duschwanne selbst ausgeschlossen wurden, können Probleme mit den Rohren oder dem Ventil auftreten.

Verstopfte oder schlecht geneigte Rohre

Ein häufiger Fall ist das fehlende Gefälle des Rohrs. Bei der Renovierung eines Badezimmers stoßen Fachleute immer wieder auf ein starkes Gefälle in der Leitung, die den Abfluss der Harzduschwanne mit den allgemeinen Rohrleitungen verbindet. In diesem Fall sammelt sich das Wasser in der ersten Leitung und es entsteht der Eindruck, dass der Abfluss der Duschwanne verstopft ist. Die Lösung für ein Rohr mit geringem Gefälle besteht darin, es durch ein neues Rohr zu ersetzen, das direkt an das Fallrohr mit einem Gefälle von 2 bis 3 % anschließt.

Durch den täglichen Gebrauch können sich die Rohre mit Ablagerungen verstopfen. Um dies zu vermeiden, ist eine regelmäßige Pflege der Duschwanneunerlässlich. Wenn die Duschwanne schließlich verstopft ist, gibt es mehrere Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun:

Reinigen Sie das Ventil: Es ist möglich, dass sich Schmutz im Siphon des Ventils befindet. Heben Sie einfach das Gitter oder den Deckel an, entfernen Sie den inneren Korb, der als Siphon dient, reinigen Sie ihn und setzen Sie alles wieder ein.

Reinigen Sie das Rohr: Dazu kann es ausreichen, den Brauseschlauch in das Rohr einzuführen, das heiße Wasser aufzudrehen und es einige Minuten laufen zu lassen. Wenn das nicht funktioniert, können wir eine Saugglocke und schließlich einen Abflussreiniger verwenden.

Die Bedeutung des Ventils für die Entwässerung der Duschwanne

Das Duschwannenventil muss aus rostfreiem Material bestehen und darf niemals mit Kitt montiert werden. Die zu den Acquabella-Duschwannen aus Polyurethanharz gehörenden Ventile entsprechen den europäischen Normen und bestehen aus mehreren Teilen: einer Edelstahlklemme am oberen Ende des Ablaufs, die mit dem Ventil am Boden der Wanne verschraubt wird, und dazwischen einer hochfesten Dichtung, die die vollständige Wasserdichtigkeit des Produkts gewährleistet. Im Inneren des Ventils befindet sich ein herausnehmbarer Korb, der als Siphon fungiert und verhindert, dass Gerüche ins Haus gelangen und Schmutz und Verunreinigungen in die Rohre gelangen; wenn im Bad bereits ein allgemeiner Siphon vorhanden ist, sollte der Korb aus dem Ventil entfernt werden, da dies den Wasserabfluss verlangsamen könnte. Schließlich ist das Ventil mit einem Abdeckgitter versehen, das zur Reinigung herausgenommen werden kann.

Um viele dieser Probleme zu vermeiden, ist es am besten, die Duschwanne von Fachleuten einbauen zu lassen. So können wir sicherstellen, dass die Rohre in gutem Zustand sind und ein optimales Gefälle haben und dass die Duschwanne für den Einbau richtig nivelliert wurde. Darüber hinaus kann eine regelmäßige Reinigung viele Verstopfungen verhindern.