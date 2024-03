BROEN, einer der weltweit führenden Hersteller von Kugelhähnen, hat eine bahnbrechende Innovation für die Installation von Kugelhähnen auf den Markt gebracht. Der innovative BROEN Full Flow Kugelhahn ist mit nahezu jeder Kombination von Anschlüssen verfügbar, was eine flexible und kosteneffiziente Installation in einer Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.

Die einzigartige Flexibilität des BROEN Full Flow Kugelhahns wird durch eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten erreicht, darunter Pressanschluss, Innengewinde, Außengewinde, Überwurfmutter und Flansch. Alle Anschlußkombinationen wie z.B. Press und Überwurfmutter sind lieferbar. Diese Vielfalt ermöglicht es Installateuren, die für ihre spezifischen Anforderungen am besten geeignete Anschlussart auszuwählen, ohne auf teure Adapter zurückgreifen zu müssen.

Viele zusätzliche in dieser Armatur umgesetzte Innovationen machen den BREON Full Flow zum Kugelhahn der Wahl.

"Mit dem BROEN Full Flow Kugelhahn können unsere Kunden nun die Flexibilität genießen, ihre Anlagen schnell und kosteneffizient zu installieren, ohne Kompromisse bei der Qualität oder Leistung eingehen zu müssen", sagte Andreas Gutzmann, Gebietsleiter Deutschland bei BROEN. "Die Möglichkeit, nahezu jede Kombination von Anschlüssen zu verwenden, spart nicht nur Zeit und Geld bei der Installation, sondern bietet auch eine zuverlässige und langlebige Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen."

Die Einführung des BROEN Full Flow Kugelhahns markiert einen weiteren Meilenstein in der langen Geschichte von BROEN als Innovator in der Gebäudetechnik. Das Unternehmen bleibt seinem Engagement für Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit treu und setzt weiterhin Maßstäbe für Exzellenz in der Branche.

Für weitere Informationen über den BROEN Full Flow Kugelhahn und andere Produkte von BROEN besuchen Sie bitte die offizielle Website des Unternehmens unter www.broen.de.

