Mit seinen kompakten Abmessungen und eleganten Abdeckplatten in vier verschiedenen Ausführungen (Weiß, Schwarz Soft Touch, Chrom glänzend und Silber) fügt sich das K4CC perfekt in jedes Wohnumfeld ein und kann an jeder gewünschten Stelle sichtbar installiert werden.

Das K4CC Kit erfüllt alle technischen Anforderungen für Zirkulation und Komfort, die in den aktuellen Normen festgelegt sind, darunter UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019.

Einfache Installation und schnelle Montage

Das K4CC Abrechnungs-Kit ist besonders benutzerfreundlich und schnell zu installieren. Es wird vormontiert in einem Sandwich-Box geliefert und ist mit der schnellen, sicheren FASTEC®-Verbindung ausgestattet, die DVGW-zertifiziert ist. Diese ermöglicht eine werkzeuglose hydraulische Verbindung, was den Installationsprozess erheblich vereinfacht. Sehen Sie sich unser Video an, das die Montagephasen zeigt.

Zwei Versionen des Kits K4CC

K4CC MONO: Ein Volumenmesser (oder alternativ ein Verbindungselement) und ein Absperrventil

K4CC DUO: Zwei Volumenmesser (oder alternativ zwei Verbindungselemente) und zwei Absperrventile

Die Absperrventile sind blockierfrei und verhindern die Bildung von Wasserstau. Zudem können sie mit dem elektrischen E100 Aktuator motorisiert werden, der in Verbindung mit einem Smart-Home-System die Fernsteuerung der Ventile ermöglicht.

Komfort und Effizienz in einem

Das K4CC Wasserzähler-Kit von TECO bietet eine effiziente Lösung zur Verbrauchserfassung und sorgt für mehr Komfort im Alltag. Durch die einfache Handhabung und die Integration in moderne Hausautomatisierungssysteme ist es die ideale Wahl für fortschrittliche Wasserinstallationen.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns hier: Kontaktdaten TECO