Mit dem städtebaulichen Projekt „Neue Mitte Porz“ ist ein modernes, lebendiges Stadtquartier auf dem Gelände des ehemaligen Hertie-Gebäudes entstanden. Die Planung und Umsetzung der Architekturbüros JSWD, Molestina und Kaspar Kraemer sieht klare Sichtachsen, öffentliche Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität und vielseitige Nutzungen vor – von Wohnen über Einzelhandel bis zu sozialen Einrichtungen. Mit rund 130 neu geschaffenen Wohnungen, davon über 30 Prozent öffentlich gefördert, verfolgt das im Juni 2025 feierlich eröffnete Gesamtprojekt ein zukunftsfähiges Wohnkonzept im Südosten von Köln.

Die 130 neuen Wohnungen im revitalisierten Quartier „Neue Mitte Porz“ sind allesamt modern und hell gestaltet. Bilder: Daniel Postrak

In allen Wohneinheiten kamen elektrische Badheizgeräte von AEG Haustechnik zum Einsatz. Diese überzeugen nicht nur optisch und funktional, sondern leisten auch einen wertvollen Beitrag zur Energieeffizienz und Nutzerzufriedenheit. Dank der Kombination aus Raumheizung und Handtuchwärmer bieten diese zeitgemäßen AEG Elektroheizungen höchsten Nutzungskomfort. Und das auf minimalem Raum, was ein bedeutender Vorteil in Wohnungen mit kompakten Grundrissen sowie in barrierearmen Bädern ist, wie sie in Haus 2 des Quartiers mit seinen 52 Seniorenwohnungen realisiert wurden.

Wärme, die ankommt

Mit klarer Formgebung, der sofort spürbaren Strahlungswärme und der intelligenten Regeltechnik stehen die elektrischen AEG Badheizgeräte für ein modernes Wärmeverständnis: individuell regelbar, energiesparend und wohltuend. Gerade in einem heterogenen Quartier wie der „Neuen Mitte“, in dem generationsübergreifend gelebt wird, sind sie eine Lösung, die sich flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse einstellen lässt. Insbesondere in der Übergangszeit oder an kühlen Sommertagen ist die Nachfrage nach punktuell und schnell verfügbarer Wärme im Bad hoch. Elektrische Badheizgeräte von AEG Haustechnik sind als effiziente Direktheizsysteme unabhängig von der zentralen Gebäudeheizung einsetzbar und ermöglichen so einen bedarfsgerechten Betrieb. Dank kurzer Aufheizzeiten erzeugen sie innerhalb weniger Minuten eine angenehme Raumtemperatur und sorgen gleichzeitig für vorgewärmte, trockene Handtücher.

Energieeffizient durch intelligente Regelung

Die moderne Regelelektronik trägt gezielt zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. Ein elektronisches Thermostat hält die Raumtemperatur konstant im gewünschten Bereich zwischen 6 °C und 30 °C. Wärme wird nur dann bereitgestellt, wenn sie wirklich benötigt wird. Über einen individuell programmierbaren Wochenzeittimer lassen sich Heizzeiten exakt auf die Nutzung des Badezimmers abstimmen. AEG Badheizgeräte verfügen zudem über eine automatische „Fenster-Offen-Erkennung“ und eine Frostschutzfunktion. All das spart Energie. Das beleuchtete Display sowie drucksensitive Tasten erleichtern die intuitive Bedienung und Programmierung​. Die integrierte Boost-Funktion für spontane Nutzungen ermöglicht eine temporäre Schnellaufheizung unabhängig vom programmierten Heizplan. Im mehrgeschossigen Wohnungsbau gewährleistet die elektrische Raumheizung dauerhafte Betriebssicherheit mit geringem Wartungsaufwand und sie ermöglicht genaue Einzelabrechnungen – ein großer Vorteil für Vermieter und Bewohner. Jeder Mieter zahlt dann exakt, was er verbraucht, und keinen Cent mehr.

AEG Badheizgeräte lassen sich flexibel positionieren, sie benötigen lediglich einen 230V-Anschluss und sind damit sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung leicht integrierbar. In der „Neuen Mitte Porz“ entschieden sich die Verantwortlichen für die elektrischen Badheizgeräte von AEG Haustechnik aufgrund des zeitlos-ansprechenden Designs und der hohen Effizienz, die durch die benutzerfreundliche Regelung über ein beleuchtetes Display mit drucksensitiven Tasten gegeben ist. Wobei die Bedienung leicht verständlich für Nutzer jeden Alters und jeder Herkunft ist. Überzeugt hat darüber hinaus das attraktive Preis/Leistungs-Verhältnis der Elektroheizgeräte. Die verfügbaren Varianten in verschiedenen Heizleistungen (500, 750 und 1000 Watt) und Höhen erleichterten zudem die Anpassung an unterschiedliche Raumgrößen. Auch beanspruchte die Installation der montagefreundlichen Geräte nur wenig Zeit.

Elektrowärme im Kontext Nachhaltigkeit

Im Alltag der Bewohner leisten die Badheizgeräte von AEG Haustechnik einen bedeutenden Beitrag zu mehr Komfort und Wohlbefinden. Besonders für Senioren oder Familien mit kleinen Kindern ist ein warmes Badezimmer ein nicht zu unterschätzender Aspekt der Lebensqualität. Die schnelle Verfügbarkeit von Wärme, die einfache Bedienbarkeit und die wartungsarme Technik sind Argumente, die für AEG Badheizgeräte sprechen.

Für Architekten, Fachplaner sowie Elektro- und SHK-Fachhandwerksbetriebe ist die elektrische Direktheizung eine zukunftssichere Option, die die aktuellen Anforderungen des GEG 2024 erfüllt – insbesondere in der Kombination mit erneuerbaren Energien wie Photovoltaik lassen sich Energiekosten und damit auch CO 2 -Emissionen senken. Im Vergleich zu zentralen Heizsystemen bieten Direktheizungen von AEG Haustechnik niedrige Investitionskosten, hohe Flexibilität und durch den punktuellen Einsatz ein hohes Maß an Energieeffizienz​. Gerade im Bad, wo die Hauptwärmeanforderung nur wenige Stunden am Tag besteht, ist der dezentrale, elektrische Betrieb ökologisch sinnvoll.

Mehr Infos zu den AEG Badheizkörpern finden Sie hier: Badheizkörper mit Handtuchtrockner von AEG Haustechnik

Titelbild/Newsletterbild: Bildnachweis: JSWD Architekten GmbH & Co KG