REHAU: Energieeffiziente Lösungen für die Smart City
In Berlin-Spandau entsteht derzeit ein neuer Stadtteil. Das Neue Gartenfeld vereint Wohnen, Arbeiten und Kultur in einem Quartier und gilt als Modell für eine moderne Stadtentwicklung. Ein besonderer Fokus des auch als „Smart City“ bezeichneten Projektes liegt auf Nachhaltigkeit und innovativen Energiesystemen. Flächenheizsysteme von REHAU sorgen dabei für eine energieeffiziente Wärmeversorgung der Gebäude und gewährleisten einen hohen Komfort für die Bewohnerinnen und die Bewohner.
Auf rund 60 Hektar Fläche wird auf der Insel Gartenfeld in Spandau in den nächsten Jahren Wohnraum für 10.000 Menschen geschaffen. Alleine die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewo- bag realisiert aktuell in mehreren Baufeldern circa 1.100 Wohnungen und circa 50 Gewerbeeinheiten inklusive Kita und Beherbergungsbetrieb. Die Wärme- und Kälteversorgung wird dezentral und klimafreundlich geplant, basierend auf Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen und einer Power-to- Heat-Anlage. Erneuerbare Energien wie Photovoltaik und die Nutzung von Wasserstoff sollen den CO2-Ausstoß dauerhaft minimieren.
Bei der Wärmeverteilung in den Gebäuden entschieden sich die Planer für energieeffiziente Flächenheizungen von REHAU. Zum Einsatz kommen das Rohrsystem RAUTHERM NEO-X5 und die Tackerplatte 30-3.
Die Tackerplatte 30-3 dient als Wärmedämmung, Trittschalldämmung und Befestigungsbasis für die Heizungsrohre. Sie verfügt über eine oberseitig aufkaschierte faserverstärkte Verbundfolie aus Polyethylen mit aufgedrucktem Verlegeraster. Das Rohrsystem RAUTHERM NEO-X5 in Fünfschicht-Technologie mit Sauerstoffbarriere sorgt für größtmögliche Sicherheit, eine Korrosion ist praktisch ausgeschlossen. Es ist für eine Druckbelastung von 8 bar ausgelegt und für alle gängigen Neubau- und Sanierungssysteme geeignet. Interessant in puncto Nachhaltigkeit: NEO-X5 wird in Low-Waste-Produktion mit 100 Prozent grünem Strom hergestellt.
REHAU-Flächenheizung: Verlegefreundlich und komfortabel
Das flexible Rohr punktet insbesondere im Umlenkbereich und wird daher von vielen Verarbeitern geschätzt. Fatih Yakut, Geschäftsführer der mit der Verlegung beauftragten Davinci Therm & Screed GmbH aus Berlin freut sich darüber hinaus über das nahtlose Ineinandergreifen aller Komponenten von REHAU: „Wir bekommen hier ein Komplettpaket aus innovativen, verlegefreundlichen Produkten, einer verlässlichen Abwicklung und professioneller Hilfe bei der Umsetzung,“ so der Estrichlegermeister.
Das umfassende Serviceangebot bei REHAU schätzt auch Martin Jurisch, Geschäftsführer des Ingenieurbüros Lebrenz in Potsdam. Jurisch: „Für uns als Fachplaner sind bewährte, zuverlässige Produkte genauso wichtig wie eine professionelle Beratung durch den Hersteller. REHAU unterstützt uns bei Bedarf beim Planen und Auslegen der Systeme“.
Insgesamt kommen rund 300.000 Meter NEO-X5 zum Einsatz, verlegt auf mehr als 48.000 Quadratmetern Tackerplatte. Komplettiert wird das REHAU-Flächenheizsystem durch die Regelverteiler NEA H und thermische Stellantriebe UNI zur Ansteuerung der Regulierventile.
Weitere REHAU-Komponenten im Neuen Gartenfeld
Das Neue Gartenfeld zeichnet sich durch die verstärkte Anwendung zeitgemäßer Verfahren wie Lean Construction und werkseitige Vorfertigung aus. So werden die über 1.800 Bäder als komplett ausgestattete Nasszellen fix und fertig auf die Baustelle geliefert. Auch hier ist REHAU mit von der Partie: Für die Heizkörperanbindung in den Badmodulen wurde RAUTITAN verwendet. Das universelle Rohrsystem für Wasser und Wärme schafft mit Rohr, Fitting und Schiebehülse eine dauerhaft dichte Verbindung - und das ohne O-Ring.
Historische Altlasten und die Lage im Trinkwasserschutzgebiet stellen auch an den Tiefbau komplexe Anforderungen. Beispielsweise ist in einigen Baufeldern aufgrund von Torfeinlagerungen eine aufwendige Stabilisierung des Baugrundes mit Pfählen erforderlich. Bei der Entwässerung setzen die Planer wie bei den Versorgungsleitungen für Wasser und Wärme auf Polymer-Komponenten von REHAU. So kommen je nach Baufeld bis zu 40 Abwasser-, Reinigungs- und Inspektionsschächte der AWASCHACHT-Serie zum Einsatz. Hergestellt aus füllstofffreiem Polypropylen können sie weder korrodieren, noch werden sie undicht. Das spart langfristig Kosten bei regelmäßiger Wartung und Sanierung. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes war auch die Auftriebsicherheit der Schächte ein überzeugendes Argument. Neben den Schächten in Durchmessern von DN 600 bis DN 1000 liefert REHAU Regenrückhaltebecken des Typs RAUSIKKO. Durch ihr großes Raumvolumen von bis zu 960 Liter auf einen Kubikmeter ermöglichen sie die Zwischenspeicherung von Regenwasser - unterirdisch und belastbar.
