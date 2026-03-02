Ein neuer Stadtteil entsteht derzeit in Berlin Spandau: Rund 60 Hektar bebauter Raum für innovatives und nachhaltiges Wohnen und Arbeiten. © REHAU

In Berlin-Spandau entsteht derzeit ein neuer Stadtteil. Das Neue Gartenfeld vereint Woh­nen, Arbeiten und Kultur in einem Quartier und gilt als Modell für eine moderne Stadtent­wicklung. Ein besonderer Fokus des auch als „Smart City“ bezeichneten Projektes liegt auf Nachhaltigkeit und innovativen Energiesystemen. Flächenheizsysteme von REHAU sor­gen dabei für eine energieeffiziente Wärmeversorgung der Gebäude und gewährleisten einen hohen Komfort für die Bewohnerinnen und die Bewohner.

Auf rund 60 Hektar Fläche wird auf der Insel Gartenfeld in Spandau in den nächsten Jahren Wohn­raum für 10.000 Menschen geschaffen. Alleine die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Gewo- bag realisiert aktuell in mehreren Baufeldern circa 1.100 Wohnungen und circa 50 Gewerbeeinhei­ten inklusive Kita und Beherbergungsbetrieb. Die Wärme- und Kälteversorgung wird dezentral und klimafreundlich geplant, basierend auf Kraft-Wärme-Kopplung, Wärmepumpen und einer Power-to- Heat-Anlage. Erneuerbare Energien wie Photovoltaik und die Nutzung von Wasserstoff sollen den CO2-Ausstoß dauerhaft minimieren.

Vorher - nachher: In den Neubauten werden energieeffiziente Flächenheizungen RAUTHERM NEO-X5 von REHAU verlegt. Die Fünfschicht-Technologie mit Sauerstoffbarriere sorgt für größt­mögliche Sicherheit, eine Korrosion ist praktisch ausgeschlossen. © REHAU

Bei der Wärmeverteilung in den Gebäuden entschieden sich die Planer für energieeffiziente Flä­chenheizungen von REHAU. Zum Einsatz kommen das Rohrsystem RAUTHERM NEO-X5 und die Tackerplatte 30-3.

Die Tackerplatte 30-3 dient als Wärmedämmung, Trittschalldämmung und Befestigungsbasis für die Heizungsrohre. Sie verfügt über eine oberseitig aufkaschierte faserverstärkte Verbundfolie aus Polyethylen mit aufgedrucktem Verlegeraster. Das Rohrsystem RAUTHERM NEO-X5 in Fünf­schicht-Technologie mit Sauerstoffbarriere sorgt für größtmögliche Sicherheit, eine Korrosion ist praktisch ausgeschlossen. Es ist für eine Druckbelastung von 8 bar ausgelegt und für alle gängi­gen Neubau- und Sanierungssysteme geeignet. Interessant in puncto Nachhaltigkeit: NEO-X5 wird in Low-Waste-Produktion mit 100 Prozent grünem Strom hergestellt.

REHAU-Flächenheizung: Verlegefreundlich und komfortabel

Das flexible Rohr punktet insbesondere im Umlenkbereich und wird daher von vielen Verarbeitern geschätzt. Fatih Yakut, Geschäftsführer der mit der Verlegung beauftragten Davinci Therm & Screed GmbH aus Berlin freut sich darüber hinaus über das nahtlose Ineinandergreifen aller Kom­ponenten von REHAU: „Wir bekommen hier ein Komplettpaket aus innovativen, verlegefreundli­chen Produkten, einer verlässlichen Abwicklung und professioneller Hilfe bei der Umsetzung,“ so der Estrichlegermeister.

Das Rohrsystem RAUTHERM NEO-X5 zeichnet sich besonders im Umlenkbereich durch hohen Verlegekomfort aus. Die Rohre können einfach und schnell entlang des Rasters auf der Tacker­platte verlegt werden. Letztere sorgt zugleich für Wärmedämmung und schützt vor Trittschall. © REHAU

Das umfassende Serviceangebot bei REHAU schätzt auch Martin Jurisch, Geschäftsführer des In­genieurbüros Lebrenz in Potsdam. Jurisch: „Für uns als Fachplaner sind bewährte, zuverlässige Produkte genauso wichtig wie eine professionelle Beratung durch den Hersteller. REHAU unter­stützt uns bei Bedarf beim Planen und Auslegen der Systeme“.

Insgesamt kommen rund 300.000 Meter NEO-X5 zum Einsatz, verlegt auf mehr als 48.000 Quad­ratmetern Tackerplatte. Komplettiert wird das REHAU-Flächenheizsystem durch die Regelverteiler NEA H und thermische Stellantriebe UNI zur Ansteuerung der Regulierventile.

Weitere REHAU-Komponenten im Neuen Gartenfeld

Das Neue Gartenfeld zeichnet sich durch die verstärkte Anwendung zeitgemäßer Verfahren wie Lean Construction und werkseitige Vorfertigung aus. So werden die über 1.800 Bäder als komplett ausgestattete Nasszellen fix und fertig auf die Baustelle geliefert. Auch hier ist REHAU mit von der Partie: Für die Heizkörperanbindung in den Badmodulen wurde RAUTITAN verwendet. Das univer­selle Rohrsystem für Wasser und Wärme schafft mit Rohr, Fitting und Schiebehülse eine dauerhaft dichte Verbindung - und das ohne O-Ring.

Historische Altlasten und die Lage im Trinkwasserschutzgebiet stellen auch an den Tiefbau kom­plexe Anforderungen. Beispielsweise ist in einigen Baufeldern aufgrund von Torfeinlagerungen eine aufwendige Stabilisierung des Baugrundes mit Pfählen erforderlich. Bei der Entwässerung setzen die Planer wie bei den Versorgungsleitungen für Wasser und Wärme auf Polymer-Kompo­nenten von REHAU. So kommen je nach Baufeld bis zu 40 Abwasser-, Reinigungs- und Inspekti­onsschächte der AWASCHACHT-Serie zum Einsatz. Hergestellt aus füllstofffreiem Polypropylen können sie weder korrodieren, noch werden sie undicht. Das spart langfristig Kosten bei regelmä­ßiger Wartung und Sanierung. Aufgrund des hohen Grundwasserstandes war auch die Auftriebsi­cherheit der Schächte ein überzeugendes Argument. Neben den Schächten in Durchmessern von DN 600 bis DN 1000 liefert REHAU Regenrückhaltebecken des Typs RAUSIKKO. Durch ihr gro­ßes Raumvolumen von bis zu 960 Liter auf einen Kubikmeter ermöglichen sie die Zwischenspei­cherung von Regenwasser - unterirdisch und belastbar.

