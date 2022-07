Die Frankreichrundfahrt startet am 1. Juli 2022 mit der Premierenetappe in Kopenhagen, einer der Hauptstädte guten Designs und Architektur. Zum Auftakt der diesjährigen Tour de France fährt ein weiteres Designhighlight in die dänische Hauptstadt ein: Das Golden Bike in der hansgrohe FinishPlus Polished Gold Optik vergoldet den Start des erfolgsverwöhnten Rennradteams BORA – hansgrohe. Das Schmuckstück wurde gemeinsam mit verschiedenen Partnern im Rennradsport zu Ehren von Matthew Walls Olympia Gold Medaille entwickelt. Nach dem Debüt in Kopenhagen geht das Golden Bike weiter auf Tour. Das Rennrad in Polished Gold Optik zeigt sich bei den wichtigsten Radevents und in den Hansgrohe WaterStudios. Nach der Roadshow wird das goldene Rennrad für den guten Zweck verlost. Per Loskauf bewirbt man sich automatisch um den Gewinn des Specialized S-Works Tarmac SL7 in Polished Gold Optik. Alle durch die Lose gesammelten Spendenerlöse kommen Viva con Aqua zugute. Die Organisation setzt sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärsversorgung und Hygiene ein. Denn sauberes Wasser ist so kostbar wie Gold! Über die Plattform Viprize sind die Lose für das Rennrad Raffle erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: www.hansgrohe.de/ueber-uns/sportsponsoring/golden-bike

Goldene Aussichten: Die Tour de France 2022

Nach dem überraschenden und grandiosen Erfolg beim diesjährigen Giro d’Italia hält Teammanager Ralph Denk das diesjährige Line Up der Tour de France weiterhin auf Erfolgskurs. „Go for Gold! Mit unserem diesjährigen Line Up und Aleksandr Vlasov als unserem Kapitän streben wir nach einer Podiumsplatzierung. Das ist ein ambitioniertes Ziel, aber wir haben auch ein sehr starkes Team dabei, das Aleksandr perfekt in verschiedenen Terrains unterstützen wird. Wir wollen das Rennen aktiv mitgestalten und unseren offensiven Fahrstil beibehalten.“ sagt Denk. Das BORA – hansgrohe Tour de France Team wird komplettiert durch Danny van Poppel, Maximilian Schachmann, Patrick Konrad, Nils Politt, Lennard Kämna, Felix Großschartner und Marco Haller.

Die Marke hansgrohe freut sich auf weitere überragende Erfolge der Band of Brothers und wünscht dem gesamten Line Up viele goldene Momente bei der anstehenden Tour. Die Gewinnerin oder der Gewinner des Golden Bikes wird im Oktober bekannt gegeben.