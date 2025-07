Von der Firmenzentrale in Ratingen zur ISH in Frankfurt am Main: Auf mehr als 500 Quadratmeter stellte Mitsubishi Electric Living Environment Systems neben bewährten auch neue Produkte, System- und Anlagenlösungen sowie die jüngste Generation der MELCloud vor. Abbildung: Mitsubishi Electric

„Let’s get connected“ – unter diesem Messestandmotto begrüßte Mitsubishi Electric Living Environment Systems das Fachpublikum der ISH 2025 in Frankfurt am Main. Seine Ausstellungsfläche von mehr als 500 Quadratmetern nutzte das Ratinger Unternehmen, um neben Innovationen auch bewährte Produkte, System- und Anlagenlösungen sowie die jüngste Generation der MELCloud vorzustellen. Mit dem Ziel, Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu geben, präsentierte der Hersteller vor allem Produkte auf Basis der natürlichen Low-GWP-Kältemittel R744 (CO 2 ) bzw. R290 (Propan). Dazu gehören neue Split-Wärmepumpen aus der M-Serie sowie neue Varianten der Luft/Wasser-Wärmepumpe Ecodan für Ein- und Mehrfamilienhäuser ebenso wie Kaltwassersätze und Großwärmepumpen für Großimmobilien, Industrie und gewerbliche Bereiche. Als weiteres wichtiges Thema stellte Mitsubishi Electric die jüngste Generation seiner cloudbasierten Steuerungslösung MELCloud vor. Neben der MELCloud Home gibt es nun auch die MELCloud Commercial, die ganz auf die Bedürfnisse von Liegenschaftsverwaltern und Gebäudemanagern abgestimmt ist. Als neues Geschäftsfeld präsentierte Mitsubishi Electric mit MELRent ein klassisches Mietgeschäft für Kaltwassersätze und Wärmepumpen – sowie ein eigenes Key-Account-Management für die zukünftigen Aufgaben in der kommunalen Wärmeplanung mit Nahwärmenetzen.

Für mehr Zukunftssicherheit: natürliche Kältemittel

Dass Mitsubishi Electric verstärkt auf nachhaltige Lösungen setzt, bewies die vorgestellte große Bandbreite an Lösungen, die auf Basis natürlicher Kältemittel wie R290 (Propan) und R744 (CO 2 ) arbeiten. Mit einem geringen GWP (Global Warming Potential) von 0,02 (IPCC6) bzw. 1 stellen sie eine deutlich umweltverträglichere Alternative zu fluorierten Kältemitteln dar und sind damit auch im Hinblick auf die F-Gase-Verordnung eine zukunftssichere Lösung. Was ebenfalls für die Nutzung dieser Kältemittel spricht: Eine besonders hohe Energieeffizienz sowie die sehr guten thermodynamischen bzw. kältetechnischen Eigenschaften, die sich je nach Einsatzgebiet zeigen. Als leistungsfähige und energiesparende Kältemittel spielen sie bei Mitsubishi Electric daher eine große Rolle im aktuellen und zukünftigen Luft/Wasser- und Luft/Luft-Wärmepumpenprogramm.

Heiztrends für Wohnungen und Mehrfamilienhäuser

Ein Bereich innerhalb des Messestandes widmete sich dem Wohnbereich und der Frage, wie sich Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser in Zukunft nachhaltig heizen, klimatisieren und kühlen lassen. Als Antwort darauf stellte Mitsubishi Electric sowohl bewährte Lösungen als auch Neuentwicklungen vor. Unter anderem gehörte dazu die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpe der PUZ-WZ-Serie, die in der neuesten Monoblock-Ausführung das zukunftssichere R290 nutzt. Schon länger in den Leistungsstufen 5 und 6 kW Nennwärmeleistung erhältlich, ergänzt das neue Programm die Ecodan Familie um die Versionen 8,5, 10 und 12 kW. Sowohl mit den Monoblock- als auch mit den Split-Systemen ist eine Kaskadierung mit bis zu sechs gleichen Modulen möglich, wodurch eine Nennheizwärmeleistung von bis zu 72 bzw. 84 kW erreicht wird.

Bei Objekten, in denen keine Heizräume im Gebäude vorhanden sind, bietet der Kooperationspartner – die PreFab GmbH – externe Wärmepumpen-Heizzentralen an. Diese werden mit den Ecodan Kaskaden (standardmäßig mit vier bzw. sechs Geräten) vorkonfiguriert für eine einfache Installation vor Ort geliefert. Diese platzsparende Innovation stellt vor allem für Wohnbaugesellschaften eine zukunftssichere Perspektive dar, wenn es darum geht, Mehrfamilienhäuser und Wohnkomplexe im bewohnten Zustand zu sanieren. Flexibel, hocheffizient und in Übereinstimmung mit den GEG-Vorgaben erfüllen Wärmepumpen-Container sämtliche Anforderungen an Wärmeversorgung und Trinkwarmwasserbereitung.

Im Bereich der Luft/Luft-Wärmepumpensysteme präsentierte der Hersteller mit der Modellreihe MSZ-RZ/MUZ-RZ ebenfalls eine wegweisende Neuentwicklung auf Basis des natürlichen Kältemittels R290. Um die Sicherheit dieser Geräte weiter zu steigern und Nutzende auf etwaige Leckagen aufmerksam zu machen, verfügen die Geräte nicht nur über Leckage-Sensoren. Zusätzlich hat Mitsubishi Electric dem an sich geruchlosen Kältemittelöl auch einen Geruchsstoff beigemengt. Die neue Split-Wärmepumpe, die selbst bei Temperaturen von bis zu –30 °C eine zuverlässige Wärmeversorgung bietet, steht zunächst mit Nennwärmleistungen von 2,5, 3,5 und 5 kW zur Verfügung.

Heizlösungen für große Gebäudekomplexe im Wohn- und Gewerbebereich

Für gewerbliche, kommunale und industrielle Anwendungen stellte Mitsubishi Electric leistungsstarke Kaltwassersätze, reversible Wärmepumpen und Systeme zur Trinkwarmwasserbereitung vor. Je nach Bedarf können diese einzeln oder in Form einer Kaskade genutzt werden. Als Lösung für kleinere gewerbliche Anwendungen präsentierte Mitsubishi Electric auf der ISH mit der MEHP-iB-Serie eine kompakte Luft/Wasser-Wärmepumpe, in der ebenfalls das Kältemittel R290 zum Einsatz kommt. Das System erreicht Wassertemperaturen von bis zu 75 °C und wird in sieben Leistungsgrößen von 12 bis 38 kW angeboten. Möglich ist hierbei auch die Zusatzfunktion Trinkwarmwasserbereitung. Als weitere Lösung für den Bereich Gewerbe und Industrie wurde die reversible Wärmepumpen-Serie MEHP-iS G09 gezeigt, die in ihrer neuesten Version ebenfalls eine R290-Variante enthält. Im Zuge der Entwicklung wurde die erfolgreiche Lösung für hohen Wärmeleistungsbedarf auf drei unterschiedliche Module mit neun Leistungsgrößen von 50 bis 150 kW Nennwärmeleistung erweitert. Kaskadiert können mit acht Geräten Leistungen von 1.200 kW erreicht werden.

Als weiteren Produktbereich setzte Mitsubishi Electric seine Gebläsekonvektoren in Szene, die in Kombination mit einer Wärmepumpe die gewünschten Raumtemperaturen auch in Verbindung mit niedrigen Systemtemperaturen erreichen. So kann ein noch effizienterer und kostensparenderer Betrieb der Wärmepumpe gewährleistet werden. Neben den 4-Wege-Deckenkassetten CXW, die vor allem für die Komfortklimatisierung in Hotels, Supermärkten und Veranstaltungsräumen zum Einsatz kommen, wurden auch die i-MXW-Wandgeräte ausgestellt. Mit einem Leistungsbereich von 2 bis 3,7 kW klimatisieren sie neben Hotels und Büroräumen auch Wohnhäuser. Als dritte Lösung runden die NEW LIFEGeräte die Produktvorstellung im Bereich Gebläsekonvektoren ab. Während die a-LIFE-Serie in

zehn Baugrößen als 2- und 4-Leiter-System erhältlich ist, steht die mit EC-Ventilatoren ausgestattete, flüsterleise i-LIFE-Baureihe in fünf Baugrößen als 2- und 4-Leitersystem zur Verfügung.

Die Reihe der Heizlösungen, die auf Basis natürlicher Kältemittel arbeiten und in Frankfurt am Main vorgestellt wurden, ergänzte Mitsubishi Electric mit seiner Heißwasser-Wärmepumpe QAHV, in der R744 zum Einsatz kommt. Mit Heißwassertemperaturen von bis zu 90 °C ist sie für besonders hohen Heißwasserbedarf ausgelegt. Ein Grund, warum sich die bewährte Serie vor allem für die Wohnungswirtschaft, Hotels oder im Gewerbe eignet. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe CAHV stellt eine optimale Lösung für Wärmepumpenanwendungen mit hohem Heizleistungsbedarf und hohen Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C dar. Die Geräteserie, die Mitsubishi Electric auf der ISH-Messe auf Basis des Kältemittels R290 vorstellte, ist ideal für die Versorgung von Wohnkomplexen mit Raumwärme und Trinkwasser, Hotels und Gesundheitszentren oder Prozessanwendungen in Gewerbe und Industrie.

Lossnay – für Frischluft ohne Wärmeverlust

Als optimale Ergänzung zu seinem Wärmepumpenprogramm rückte Mitsubishi Electric sein Lüftungssystem Lossnay stärker ins Messelicht. Da die Gebäudehüllen im Neubau immer dichter werden und auch der Bestand nach thermischen Sanierungsmaßnahmen kaum noch Frischluft ins Haus lässt, werden Lüftungssysteme zunehmend wichtiger. Von der Wohnung bis zum großen Einfamilienhaus bietet der Hersteller mit der kontrollierten Wohnraumlüftung eine optimale Lösung, um als dezentrales System (VL-80) einzelne Räume oder zentral (VL-250/350/500) das gesamte Objekt mit Frischluft zu versorgen. Im Gegensatz zum händischen Stoßlüften geht dabei dank integrierter Wärmerückgewinnung keine Wärme verloren. Ein weiterer Pluspunkt ist die integrierte modernste Filtertechnologie, die auf effektive Weise Feinstaub, Allergene, Gerüche und sogar Viren aus der Atemluft entfernt. Zudem regulieren die Geräte der VL-80-Serie Feuchtigkeit und tragen so zum Wohlfühlklima bei. Auch für den Nichtwohnbereich hatte Mitsubishi Electric die passenden Lüftungslösungen dabei: So stellte das Ratinger Unternehmen mit Lossnay LGH-RVXT3 ein einfach zu installierendes und kompaktes Lüftungssystem vor, das im Vergleich zum Vorgängermodell mit feineren Einstellungsmöglichkeiten punktet. Darüber hinaus weisen die Geräte eine hohe statische Pressung auf und sorgen dank CO 2 -abhängiger Regelung für ein dauerhaft gesundes Raumklima. Ebenfalls ausgestellt war das Modell SVL-150/200, das Räume von bis zu 200 Quadratmetern lüftungstechnisch abdecken kann.

Das „Gehirn“ der Wärmepumpen: Steuerungssysteme

Passend zu den vielfältigen Wärmepumpen-, Klima- und Lüftungssystemen präsentierte der Hersteller aus Ratingen auch eine umfangreiche Palette an Steuerungslösungen. Besonders smart ist die neue Generation der cloudbasierten MELCloud-Anwendungen, mit denen sich Anlagen über PC, Tablet oder Smartphone orts- und zeitunabhängig steuern und überwachen lassen. Mit den Versionen MELCloud Home und MELCloud Commercial bietet Mitsubishi Electric bedarfsorientierte Lösungen für Privatanwender und Liegenschaftsverwalter. Sämtliche Einzelgeräte und -komponenten lassen sich optimal in Anlagen unterschiedlicher Größe vernetzen – zudem ist eine Einbindung der Mitsubishi Electric Produkte in eine bauseitig übergeordnete Gebäudeleittechnik möglich.

Melrent – Kälte und Wärme auf Zeit

Mit dem neuen Geschäftsfeld MELRent erweitert Mitsubishi Electric sein Service-Angebot um temporäre Mietwärme- und -kältelösungen. Ob im Notfall, als Überbrückung oder für den temporär geplanten Einsatz: Innerhalb von nur 24 Stunden steht damit bundesweit mobile Wärme oder Kälte zur Verfügung. Möglich sind Einzel-Wärmepumpen zum Heizen und Kühlen von 20 bis 570 kW Leistung, die als Kaskade noch höhere Leistungsanforderungen abdecken. Per Monitoring können die Anlagen standardmäßig aus der Ferne überwacht werden, so dass auch rund um die Mietkälte und -wärme eine bestmögliche Effizienz sowie ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt sind.