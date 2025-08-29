Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Südwest-Bayern inklusive München
Ihre Aufgaben im Detail:
- Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
- Aktive Neukundenakquise im Handwerk und Fachgroßhandel
- Technische Beratung zu PV-, Speicher- und Wärmesystemen
- Erstellung von Angeboten, Kalkulationen und Vertragsverhandlungen
- Verantwortung für Umsatz und Budget in Ihrem Gebiet
- Marktbeobachtung, Wettbewerbsanalyse und Strategieentwicklung
- Teilnahme an Messen und Fachveranstaltungen
- Aufbau und Pflege von Netzwerken in der Region
Arbeitsort: Homeoffice in der genannten Vertriebsregion
Anforderungsprofil:
Sie bringen technisches Know-how, Vertriebsstärke und Begeisterung für erneuerbare Energien mit? Perfekt – wir suchen Menschen mit Profil, Leidenschaft und einem Gespür für Märkte.
Was Sie mitbringen sollten:
- Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung – idealerweise in der SHK- oder Energietechnik-Branche
- Relevante Erfahrung im Vertriebsaußendienst, bevorzugt im technischen Umfeld
- Technisches Verständnis sowie kaufmännisches Denken
- Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
- Strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise mit strategischem Blick
- Freude an Netzwerkarbeit und Kundenkontakt
- Reisebereitschaft und sicherer Umgang mit MS Office
Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de
Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60
E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)
Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.