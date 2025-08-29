Zur Verstärkung des Vertriebsteams suchen wir für unseren Mandanten einen engagierten Außendienstprofi (m/w/d) für die umsatzstärkste Region – Südwest-Bayern inklusive München (PLZ: 80*, 81*, 87*, sowie Teile von 82*, 83* und 86*). In dieser Rolle betreuen Sie Fach-handwerk und Großhandel vor Ort und treiben aktiv den Marktausbau voran.

Ihre Aufgaben im Detail:

Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen

Aktive Neukundenakquise im Handwerk und Fachgroßhandel

Technische Beratung zu PV-, Speicher- und Wärmesystemen

Erstellung von Angeboten, Kalkulationen und Vertragsverhandlungen

Verantwortung für Umsatz und Budget in Ihrem Gebiet

Marktbeobachtung, Wettbewerbsanalyse und Strategieentwicklung

Teilnahme an Messen und Fachveranstaltungen

Aufbau und Pflege von Netzwerken in der Region

Arbeitsort: Homeoffice in der genannten Vertriebsregion

Anforderungsprofil:

Sie bringen technisches Know-how, Vertriebsstärke und Begeisterung für erneuerbare Energien mit? Perfekt – wir suchen Menschen mit Profil, Leidenschaft und einem Gespür für Märkte.

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung – idealerweise in der SHK- oder Energietechnik-Branche

Relevante Erfahrung im Vertriebsaußendienst, bevorzugt im technischen Umfeld

Technisches Verständnis sowie kaufmännisches Denken

Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick

Strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise mit strategischem Blick

Freude an Netzwerkarbeit und Kundenkontakt

Reisebereitschaft und sicherer Umgang mit MS Office

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH

Herrenwiese 17B

35581 Wetzlar

Telefon: 06441- 569 55 - 0

Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail: b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.