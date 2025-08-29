29.08.2025  Stellenangebot Alle News von Laszlo & Kollegen

Laszlo & Kollegen Personalberatung sucht einen Außendienstmitarbeiter (m/w/d) Südwest-Bayern inklusive München

Zur Verstärkung des Vertriebsteams suchen wir für unseren Mandanten einen engagierten Außendienstprofi (m/w/d) für die umsatzstärkste Region – Südwest-Bayern inklusive München (PLZ: 80*, 81*, 87*, sowie Teile von 82*, 83* und 86*). In dieser Rolle betreuen Sie Fach-handwerk und Großhandel vor Ort und treiben aktiv den Marktausbau voran.

Ihre Aufgaben im Detail:

  • Betreuung und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
  • Aktive Neukundenakquise im Handwerk und Fachgroßhandel
  • Technische Beratung zu PV-, Speicher- und Wärmesystemen
  • Erstellung von Angeboten, Kalkulationen und Vertragsverhandlungen
  • Verantwortung für Umsatz und Budget in Ihrem Gebiet
  • Marktbeobachtung, Wettbewerbsanalyse und Strategieentwicklung
  • Teilnahme an Messen und Fachveranstaltungen
  • Aufbau und Pflege von Netzwerken in der Region

Arbeitsort: Homeoffice in der genannten Vertriebsregion

Anforderungsprofil:      

Sie bringen technisches Know-how, Vertriebsstärke und Begeisterung für erneuerbare Energien mit? Perfekt – wir suchen Menschen mit Profil, Leidenschaft und einem Gespür für Märkte.

Was Sie mitbringen sollten:

  • Abgeschlossene technische oder kaufmännische Ausbildung – idealerweise in der SHK- oder Energietechnik-Branche
  • Relevante Erfahrung im Vertriebsaußendienst, bevorzugt im technischen Umfeld
  • Technisches Verständnis sowie kaufmännisches Denken
  • Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
  • Strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise mit strategischem Blick
  • Freude an Netzwerkarbeit und Kundenkontakt
  • Reisebereitschaft und sicherer Umgang mit MS Office

Sie erreichen uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Sollten Sie vorab noch weitere Informationen über unser Unternehmen benötigen, dann besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage: www.lk-personalberatung.de

Laszlo & Kollegen Personalberatung GmbH
Herrenwiese 17B
35581 Wetzlar
Telefon: 06441- 569 55 - 0
Fax: 06441 - 569 55 - 60

E-Mail:  b.leckebusch(at)lk-personalberatung.de (Frau Leckebusch)

Absolute Diskretion und etwaige Sperrvermerke sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.

