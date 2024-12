Frische Luft mit der HomeCom Easy App

Luftreiniger Air 2000i, Air 4000i und Air 6000i per Smartphone steuerbar ► Einfache Raumluft-Steuerung und -Kontrolle über die HomeCom Easy App

Testsieger der Stiftung Warentest reinigt Luft leise und energieeffizient

Ab sofort sind alle Luftreiniger von Bosch Home Comfort in einer vernetzten Variante lieferbar und als Air 2000i, Air 4000i und Air 6000i per HomeCom Easy App steuerbar. Damit kann die Luftqualität in Innenräumen bequem und einfach mit dem Smartphone geregelt und überwacht werden und bietet zahlreiche intelligente Funktionen, die einfache und gründliche Luftreinigung noch bequemer machen.

HomeCom Easy App - Einfach per Knopfdruck die Luftqualität überwachen Die intuitive Bosch HomeCom Easy App ermöglicht jetzt neben der praktischen Steuerung und Überwachung von Heizung und Klimaanlage auch die vollständige Steuerung der vernetzten Luftreiniger Air 2000i, Air 4000i und Air 6000i. Sie bietet eine Vielzahl an praktischen Funktionen wie Ein- und Ausschalten des Air Purifiers und des Leuchtrings, Anzeigen der Luftqualität, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, Ändern der Modi (einfacher Switch zwischen Automatik-, Manuell- und Ruhemodus für verschiedene Tag- und Nachtphasen), Aktivieren und Deaktivieren des Abschalt-Timers und der integrierten Kindersicherung sowie Überwachung der Filterlebensdauer.

Erfüllt aktuelle Cyber-Sicherheit-Anforderungen und ist zukunftsfähig

Die integrierte Konnektivität der internetfähigen Luftreiniger von Bosch entspricht den neusten Cyber-Sicherheitsstandards (2025). Eine starke Verschlüsselung sowie die Speicherung auf Servern in Deutschland bieten einen hohen Schutz der erhobenen Daten. Wer heute die Luft mit einem vernetzten Luftreiniger von Bosch Home Comfort reinigt, hat die Zukunft bereits eingebaut. Bosch Home Comfort plant, die Luftreiniger per App-Update auch in Zukunft mit neuen Funktionen auszustatten.

Luftreinigung - ausgezeichnet von der Stiftung Warentest

Die Luftreiniger der Air Series von Bosch glänzen mit Spitzenwerten in den Bereichen Luftreinigung und Ventilation und überzeugen außerdem in Effizienz, Handhabung, geringem Stromverbrauch sowie sehr leisem Betrieb. Deswegen wurde der Air 4000 im vergangenen Jahr sogar als Testsieger und Umwelttipp der Stiftung Warentest ausgezeichnet. Die neuen internetfähigen Varianten der Air Series: Air 2000i, Air 4000i und Air 6000i vereinen die bewährte Spitzenqualität mit der einfachen Steuerung über die HomeCom Easy App. Sie passen sich kontinuierlich an die Luftqualität und Raumgröße im Automatikmodus an und erzielen überzeugende Reinigungsergebnisse. Durch ihre kompakten Maße spielen die Luftreiniger von Bosch in unterschiedlichen Umgebungen wie Wohnungen, Büros oder Arztpraxen ihre Reinigungskraft immer voll aus. Die Leistung der Luftreiniger reicht von Räumen mit 32,5 Quadratmetern bis zu 125 Quadratmetern. Im Ruhemodus reduzieren die Luftreiniger den Geräuschpegel auf leise 25 dB(A), schalten die LED-Leuchten und das Display aus und sorgen so für eine ungestörte Nachtruhe.