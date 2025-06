Auf die Qualität kommt es an

Der Preis für Holzpellets ist im Juni leicht gesunken. Verbraucher soll­ten die Sommermonate zur Lagerbefüllung nutzen. Dabei sollte der Preis nicht im Vorder­grund stehen. Erfahrene Pelletheizer wisen: Die durch das ENplus-Siegel gesicherte Quali­tät der Holzpresslinge ist entscheidend für einen störungsfreien Heizbetrieb. Laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) kostet eine Tonne Pellets aktuell durchschnittlich 302,45 Euro, das sind rd. 4 Prozent weniger als noch im Vormonat. Für eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets zahlen Verbraucher derzeit 6,05 Cent. Der Preisvorteil gegenüber Heizöl steigt um 7 Prozentpunkte auf rund 36 Prozent.

„Wer beim Pelletkauf nur auf den Preis schaut, spart am falschen Ende“, erklärt Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPI. „EN plus-zertifizierte Pellets stehen für geprüfte Qualität und sorgen - dank strenger Kontrollen bei der Logistik und geschulte Fahrer bis zur Anlieferung - für einen stö­rungsfreien Heizbetrieb.“

Der ENplus-Qualitätsstandard stellt sicher, dass Holzpellets definierte Anforderungen an Heizwert, Feuchtigkeit, Abriebfestigkeit und Aschegehalt erfüllen. Die Einhaltung dieser Kriterien wird ent­lang der gesamten Lieferkette regelmäßig überprüft - von der Herstellung bis zur Anlieferung. Hierdurch wird ein reibungsloser Betrieb der Heizungsanlage gesichert und der Wartungsaufwand gesenkt. ENplus-Pellets tragen damit langfristig zur Kosteneinsparung bei. Auch die Lieferung durch geschulte Fahrer ist Teil des zertifizierten Verfahrens und stellt sicher, dass die Qualität der Pellets während des Transports und Befüllvorgangs erhalten bleibt.

Regionalpreise

Im Juni 2025 ergeben sich beim Preis für Holzpellets folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Süddeutschland liegt der Preis bei 300,79 Euro/t. Es folgt Mit­teldeutschland mit durchschnittlichen Pelletkosten von 301,16 Euro/t. In Nord- und Ostdeutschland beträgt der Tonnenpreis 311,79 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Juni 2025 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 286,22 Euro/t, Mitte: 287,65 Euro/t und Nord/Ost: 300,27 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Juni 2020 vom Deutschen Ener­gieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Um­kreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Juni 2025 6 t bundesweit: 302,45 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Juni 2025 26 t bundesweit: 288,19 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland