Fröling: HACKGUT-AUSTRAGSYSTEME
Fröling kann auf langjährige Erfahrung im Bereich der Austrag- und Fördersysteme zurückblicken. Ob bei kleineren oder bei größeren Anlagen: Wir liefern robuste System auf höchstem Stand für jeden Bedarfsfall. Die Fröling Austragungssysteme ge-währleisten einen geräuscharmen und effektiven Betrieb und zeichnen sich durch einfache Montage und hohe Flexibilität aus.
- Federblattrührwerk
- Gelenksarmaustragung
- Schrägschneckenaustragung
- Schubstangenaustragung
- Bunkerbefüllschnecke BFS
- Bunkerbefüllsystem BFSV
- Bunkerbefüllsystem BFSU
- Bunkereinblassystem BESH
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon: 089 - 927926-0