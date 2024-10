In Fellbach nahe Stuttgart entsteht ein neues Logistikzentrum für die Firma Andreas Maier Fellbach GmbH & Co KG, kurz: AMF. Sie stellt Speziallösungen für Spann-, Schraub- und Schließtechnik her und liefert weltweit an Industriekunden. Das neue Gebäude mit zirka 4.200 Quadratmetern Fläche beinhaltet ein automatisches Hochregallager, einen Versandbereich sowie Büro- und Sozialräume und wird per Wärmepumpe beheizt. Für die Heizungs- und Druckluftinstallationen setzte der beauftragte Sanitär- und Heizungsunternehmer, Leon Walter von der Mergenthaler Zerweck GmbH, erstmals das neue Nichttrinkwasser-Edelstahlsystem Geberit Mapress Therm ein: Qualität, Verarbeitungsvorteile und Preis überzeugten den Geschäftsführer und seine Mitarbeiter ebenso wie der Service von Geberit.

An die Heizungsinstallation und die Verrohrung der Druckluftanlage bei der Firma AMF stellte Sanitärunternehmer Leon Walter hohe Anforderungen: Die eingesetzten Rohrleitungen mussten langfristige Betriebssicherheit bieten, einfach zu verarbeiten sein und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Zudem mussten die Rohre korrosionsbeständig sein und sollten ohne zusätzliche Beschichtungen oder Schutzmaßnahmen auskommen. Für Leon Walter lag es daher nahe, auf ein neues und dennoch sehr vertrautes System zu setzen.

Niedrig legierter Edelstahl mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Umgesetzt wurde das Projekt mit dem neuen Geberit Mapress Therm. Das niedrig legierte Edelstahlpresssystem besteht aus CrTi Edelstahl 1.4520. Als wirtschaftliche und zugleich korrosionsbeständige Lösung eignet sie sich gut für Einsatzbereiche beim Heizen und Kühlen, bei denen mit Feuchtigkeitseinwirkungen von außen zu rechnen ist. Hauptanwendungsbereiche sind geschlossene Heiz- und Kühlkreisläufe mit und ohne Frostschutzmittel sowie Solar-, Fernwärme und Druckluftanwendungen. Das vielseitige System punktet insbesondere bei Anwendungen mit Temperaturdifferenzen und wird gleichermaßen in der Haus- und Gebäudetechnik sowie in industriellen Anwendungen und Wohnanlagen eingesetzt. Leon Walter erklärt: „Als nichtrostendes Rohrleitungssystem spielt das neue Mapress Therm auch in der Unterputzverlegung seine Vorteile aus. Außerdem können wir auf bereits vorhandene Werkzeuge bei der Verarbeitung zurückgreifen und sind in der Anwendung erprobt.“

Bekanntes Presssystem mit vielen Vorteilen

Danijel Pupic, Installateur beim Sanitärunternehmen Mergenthaler Zerweck GmbH, arbeitet schon seit Jahren mit verschiedenen Geberit Mapress-Systemen. Er schätzt die einfache Verarbeitung mit wenigen Werkzeugen sowie die hohe Sicherheit: Unverpresste Fittings werden durch die Pressindikatoren angezeigt, die erst nach der korrekten Verpressung leicht zu entfernen sind. Zudem sind durch den speziellen Konturdichtring nicht korrekt verpresste Verbindungen bei der Druckprüfung undicht und damit gut zu erkennen.

„Wichtig ist auch, dass die Materialien gut unterscheidbar sind und es zu keinen Verwechslungen mit anderen Edelstahl-Rohrleitungen auf der Baustelle kommt“, hebt Danijel Pupic hervor. Rohre und Fittings von Mapress Therm sind mit einer orangefarbenen Markierung und einem Nichttrinkwassersymbol eindeutig gekennzeichnet. „Besonders bei der Zusammenarbeit mit weniger erfahrenen Kollegen ist das ein großer Vorteil“, ergänzt der Installateur. Neben Mapress Therm installierten die Sanitärfachleute bei der Firma AMF auch Mapress Edelstahl für die Trinkwasserversorgung.

Zuverlässiger Partner in allen Projektphasen

Umfassende Beratungsleistungen sind für den Geschäftsführer Leon Walter ein wichtiger Faktor für den Projekterfolg: „Schon in den Vorgesprächen und in der Ausschreibungsphase wurden wir vom Geberit Verkaufsberater Florian Ehm optimal unterstützt.“ Er stellte das neue Mapress Therm Edelstahlsystem vor, das gegenüber einem ursprünglich ausgeschriebenen Rohrleitungssystem bei der Montage, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit überzeugte. Dank seiner Informationen zu Großhändlern, die das neue System bereits ab Markteinführung gelistet und eingelagert hatten, waren von Beginn an alle benötigten Formstücke und Dimensionen für die Heizungs- und Druckluftanlage auf der Baustelle verfügbar.

Zu Baubeginn gab es für die Monteure einen Vor-Ort-Termin mit dem Geberit Verkaufsberater. Hierbei wurden die Pläne und Montagehinweise besprochen – zum neuen Mapress Therm ebenso wie zu anderen Geberit Systemen, wie etwa Geberit Pluvia und Silent-PP, die bei der Firma AMF in der Dachentwässerung installiert werden sollten. „Während der Bauphase konnten wir uns bei technischen Fragen immer an Geberit wenden“, erklärt Danijel Pupic zufrieden.

Mapress Therm ist gesetzt für neue Projekte

Leon Walter hat bereits zwei neue Projekte mit außen aufgestellten Wärmepumpen in Planung, bei denen er Mapress Therm einsetzen wird. Das System ist preislich nicht viel teurer als C-Stahl, bietet aber durch seine Materialzusammensetzung eine sehr hohe Betriebssicherheit für die spezifischen Anforderungen. „Das bringt sowohl unseren Kunden als auch uns klare Vorteile“, so sein Resümee.