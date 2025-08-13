13.08.2025  Pressemeldung Alle News von tesa nie wieder bohren

nie wieder bohren.-ALL-in-ONE-Lösung: Kleben oder Bohren je nach Situation – Sie entscheiden!

  • Kleben oder Bohren mit dem gleichen Adapter (Hybrid).
  • Hybridtechnik zum Kleben oder Bohren im Lieferumfang enthalten.
  • Sichere Montage auf nahezu allen Untergründen.
  • Höchste Handlungsfähigkeit und Flexibilität auf der Baustelle.
  • Kleben, wenn möglich. Bohren, wenn nötig.

tesa nie wieder bohren GmbH
Margarete-von-Wrangell-Str. 22
63457 Hanau
Deutschland
Telefon:  06181 - 6767-0
Ein tesa® Unternehmen
www.niewiederbohren.com
