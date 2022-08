Purismus, das ist die Kunst der Reinheit und Leere, die Abwesenheit von Ornament und Dekor. Dieser beliebten Stilrichtung der Architektur huldigt die Delbrücker Badmarke Bette jetzt mit einer futuristischen Bad-Inszenierung. Inmitten einer felsigen Mondlandschaft stemmt sich ein Bad aus Edelstahl, glasiertem Titan-Stahl und Chrom der chaotischen Umwelt entgegen.

Die Inszenierung „Orbit“ ist Sinnbild dafür, wie ein puristisch gestaltetes Bad in einer Welt der technischen und informationellen Überforderung einen Ausgleich bieten kann, indem es den Blick zurück auf das Wesentliche lenkt – klare Strukturen, Übersichtlichkeit und Aufgeräumtheit schaffen Freiraum für Reflexion, Selbstfindung und Erholung.

Die zeitlosen BetteArt Badelemente fügen sich nahtlos in dieses Ensemble ein. Mit ihren symmetrischen, präzisen Formen, der schmalwandigen Konstruktion und dem puren, fugenlosen Material wirken die Badewanne, der Standwaschtisch Monolith und die Aufsatzwaschtische wie ein integraler Bestandteil der Raumarchitektur. Die weiche Linienführung und hautsympathische Oberfläche des glasierten Titan-Stahls nimmt dabei Rücksicht auf die verletzliche Nacktheit des Menschen, der in diesem Bad seine Rituale der Pflege und Reinigung vollzieht.

Wer das puristische Bad individuell und emotional aufladen will, erreicht dies durch den bewussten Einsatz von Farbe. Die Bette Farbwelt bietet dazu ein beeindruckendes Reservoir an Glanzfarben, eleganten Mattfarben und inspirierenden Effekt-Farben wie Blue Satin, Midnight und Daylight. Zu erleben ist die Bad-Inszenierung im Showroom von Bette am Unternehmenssitz in Delbrück oder unter www.my-bette.com/inspiration/betteplaces.