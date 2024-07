Zu Beginn des Monats kam es im Rems-Murr-Kreis aufgrund des anhaltenden Starkregens zu einem der größten Hochwasser der letzten 100 Jahre. Als die wahren Ausmaße unweit der Unternehmenszentrale der JUDO Wasseraufbereitung GmbH in Winnenden ­­­­­­­­bekannt werden, steht schnell fest: Wir wollen helfen. Dem ortsansässigen Familienunternehmen, mit Angestellten aus der ganzen Region, liegt das Wohlbefinden aller Betroffenen besonders am Herzen.

Die Unwetterwarnungen waren seit Tagen bekannt und die Bevölkerung bestmöglich vorbereitet. Vielerorts kam das Hochwasser dann jedoch über Nacht in den frühen Morgenstunden, als der Regen bereits nachgelassen hatte und man sich in Sicherheit wägte. Insbesondere der Winnender Ortsteil Birkmannsweiler und die benachbarten Gemeinden Rudersberg und Schorndorf wurden von den Wassermassen heimgesucht. Auch in Winnenden selbst sorgte der übertretende Buchenbach für vollgelaufene Keller.

Betroffene benötigen jetzt schnelle und unbürokratische Unterstützung. Kathrin Reggi-Dopslaff und Hartmut J. Dopslaff, geschäftsführende Gesellschafter der JUDO Wasseraufbereitung GmbH, haben sich für eine Geldspende von 20.000 € an die Hochwasser-Hilfe entschieden. Hierfür hat das Landratsamt des Rems-Murr-Kreises ein Spendenkonto eingerichtet, alle Einnahmen werden in Form von Soforthilfen an Privatpersonen und Vereine ausgezahlt. Orientierung liefern die örtlichen Einsatzlagen, womit eine gerechte Verteilung gewährleistet werden kann.

Spenden können eingereicht werden über die Homepage des Landratsamts Rems-Murr-Kreis: www.rems-murr-kreis.de/landratsamt-und-politik/landkreis/hochwasser-hilfe