09.02.2026  Pressemeldung Alle News von ATEC

ATEC - Webinar: eHEAT - R290 Großwärmepumpe(n), Grundlagen und Einsatzzwecke

Am 26. Februar 2026 um 15:00 - 15:45 Uhr und am 9. April 2026 um 15:00 - 15:45 Uhr

Wärmepumpen in Kaskade oder "all in one" als Großwärmepumpe? Die neue eHEAT R290-61 Großwärmepumpe ist nicht nur beim passenden Kühlmittel up to date. Von der Modulation bis zur Schallemission bietet sie fast unvergleichliche neue Standards. Bereits zur Premiere anlässlich der ISH 2025 war diese Messneuheit ein echtes Highlight für alle Fachbesucher. In wie weit genau? Das wird Ihnen unser Produktmanager und Fachreferent im Detail erläuert. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges und praxisnahes Webinar mit viel Input.

Das Webinar ist für das Fachpublikum kostenfrei.

Seminar-Code: V26010015 und V26010019

Jetzt anmelden

ATEC GmbH & Co.KG
Liliencronstr. 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland
Telefon:  +49 40 700100-66
atec-energiefluss.de
