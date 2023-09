Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Livestream „Expertenforum Heizen und Kühlen im Verwaltungsbau“

Das klassische Großraumbüro war gestern. Digitalisierung und mobiles Arbeiten sind die großen Zukunftstreiber. Neue Lösungen für flexible Arbeitswelten werden gebraucht. Höchste Energieeffizienz ist Grundvoraussetzung. Wie sehen die TGA Herausforderungen für Zukunftsgebäude aus? Welche technischen Lösungskonzepte funktionieren? Wie vermeiden Sie juristischen Stolpersteine im Planervertrag?

Im Expertenkreis diskutieren wir Ihre Fragen.

Dr. Hendrik Hunold - Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, HFP+ Rechtsanwälte

- Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, HFP+ Rechtsanwälte Jürgen Langensiepen - Experte für hydraulische Steuerungen im Heiz- und Kühlbetrieb, FRESE Armaturentechnik GmbH

- Experte für hydraulische Steuerungen im Heiz- und Kühlbetrieb, FRESE Armaturentechnik GmbH Erwin Hanzel - Seminarleiter und Experte für Lüftungs- und Klimaanlagentechnik, WOLF GmbH

- Seminarleiter und Experte für Lüftungs- und Klimaanlagentechnik, WOLF GmbH Manfred Erk - Seminarleiter und Experte für Flächenheiz- und Kühlsysteme, REHAU Industries SE & Co.KG

Anmelden >

Wann

27.09.2023

online

Präsenz-Seminare

Water Safety Plan 2023: Anforderungen aus der EU-Richtlinie/TrinkwV und die Struktur des Water Safety Plans

In dieser Seminarreihe stellen wir Ihnen die wichtigsten Anforderungen aus der EU-Trinkwasserrichtlinie und der TrinkwV vor und behandeln den Water Safety Plan in Theorie und Praxis mit dem UBA-Handbuch als Leitfaden.

Anforderungen aus der EU-Richtlinie/TrinkwV und die Struktur des Water Safety Plans:

Alles neu? Was beinhaltet die Risikobeurteilung der Trinkwasser-Installation

Abgrenzung des WSP-Konzepts zur Gefährdungsanalyse nach TrinkwV

WSP - Von der Systembeschreibung bis zur Risikobeherrschung

Nachhaltigkeit des WSP, Intervalle zur Verifizierung und Revision

Die Umsetzung des WSP an einer beispielhaften Trinkwasser-Installation:

Das WSP-Team und seine ersten Schritte

Beschreibung der Trinkwasser-Installation im vorhandenen Objekt

Systembewertung und Abschätzung möglicher Risiken

Maßnahmen zur Beherrschung der Risiken aus der Systembewertung

Maßnahmen erfolgreich?

Ein weiterer Termin findet zudem noch am 06.11. in Leipzig statt.

Anmelden >

Wann

04.10.2023

in Memmingen

10.10.2023

in Trier

Vom Befund zur Sanierung

Dieses Seminar liefert Ihnen beste und praxiserprobte konkrete Empfehlungen, die Ihnen helfen, die Wünsche Ihres Kunden zu erfüllen und beste Trinkwasserqualität sicherzustellen.

Vorbeugen ist die beste Prävention : Technische Regeln zur Vermeidung von Legionellenwachstum

: Technische Regeln zur Vermeidung von Legionellenwachstum Praxisbericht : Gefährdungsanalyse in einem mit Legionellen befallenen Gebäude

: Gefährdungsanalyse in einem mit Legionellen befallenen Gebäude Sicherheit durch Expertise: Sanierung der Trinkwasserinstallation auf Basis der vorgestellten Gefährdungsanalyse

Ein weiterer Termin findet zudem noch am 02.11. in Hannover statt.

Anmelden >

Wann

16.10.2023

in Berlin-Wilmersdorf

24.10.2023

in Erlangen

Trinkwasserhygiene VDI Richtlinie 6023 Kategorie A

Trinkwasser: Keine Ressource wird in größeren Mengen lebenslang von allen Menschen aufgenommen. Daher sind Schutz und Sicherstellung der Trinkwassergüte und Qualität oberste Aufgabe für Fachingenieur, Planer und Fachhandwerker, aber auch für den Anlagenbetreiber. In Zusammenarbeit mit dem VDI bietet Ihnen die REHAU AKADEMIE in diesem Seminar die Möglichkeit zur Qualifikation gemäß VDI 6023 Kategorie A an.

Anmelden >

Wann

26.10.2023-27.10.2023

in Erlangen

Online-Seminare

Steigleitung als Problemfall – Trinkwasserhygiene durch Wasseraustausch?

In diesem Online-Seminar werden die wichtigsten Einflussgrößen für optimale Durchströmung und bedarfsgerechte Dimensionierung von Versorgungs- und Steigleitungen im Trinkwassersystem genau erklärt und der sinnvolle Einsatz technischer Komponenten detailliert vorgestellt.

Melden Sie sich gleich zu diesem kostenlosen Online-Seminar an und erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse für optimale Trinkwasserqualität.

Anmelden >

Wann

30.10.2023

10:30 – 12:30 Uhr

online

Diese sowie viele weitere interessante Online-Seminarthemen finden Sie in unserem Seminarplaner >

Für alle Online-Seminare gelten die technischen Voraussetzungen:

Wir empfehlen Ihnen die Teilnahme mit einem Headset. Für die Teilnahme am Online-Seminar reicht lediglich die Ausführung der gotowebinar-Software aus.



Unmittelbar nach der Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung und weitere Informationen. Bei Fragen steht Ihnen die REHAU Akademie gerne unter akademie_bau(at)rehau.com zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Ihre REHAU Akademie