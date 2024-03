Immer mehr Bauträger beschäftigen sich mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG), die Verunsicherung ist jedoch noch groß. Deshalb werden in vielen Fällen hohe Anforderungen an Herstellerdeklarationen gestellt, die in diesem Zusammenhang gar nicht eingehalten werden müssen.

Um für die Zukunft einen klaren Bilanzierungsrahmen zu schaffen, erarbeiten Hersteller von Wohnungslüftungsgeräten und -anlagen im Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) repräsentative Datensätze für die Ökobilanzierung von Wohnungslüftungsanlagen nach den Regeln des QNG. Die Datensätze ermöglichen voraussichtlich ab Mitte 2024 differenziertere Betrachtungsweisen und Berechnungen für Wohnungslüftungsanlagen, auch wenn diese detaillierteren Informationen und Daten für eine Nachweisführung derzeit nicht benötigt werden. Im Rahmen des QNG sind nämlich nur diejenigen Bauprodukte zu bewerten, die vor Ort, also bauseitig verarbeitet oder fest eingebaut werden. Für werksseitig fertigmontierte Produkte der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) gelten die Anforderungen nicht.

Der FGK hat gemeinsam mit der HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. und dem VfW - Bundesverband für Wohnungslüftung e. V. ein Dokument zur „Nachhaltigkeit von Wohnungslüftungsanlagen in der QNG-Bilanzierung“ veröffentlicht. Darin ist zusammengestellt, welche Informationen aktuell für die QNG-Nachweisführung erforderlich sind. Das Dokument steht auf www.fgk.de unter Dokumente/Literatur zum Download (Suchbegriff „QNG“).

Über den Fachverband Gebäude-Klima e. V.

In seiner mehr als 50-jährigen Geschichte entwickelte sich der Fachverband Gebäude-Klima e. V. (FGK) zum führenden Branchenverband der deutschen Klima- und Lüftungswirtschaft. In dieser Funktion vertritt der FGK die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den Marktpartnern, der Politik, der Wirtschaft, den Normungsinstitutionen und der Wissenschaft. Mit einer intensiven politischen Kommunikation nimmt der Verband Einfluss auf ordnungsrechtliche Vorgaben sowie auf Normen aus dem relevanten Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung.

Über die Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V.

Die HEA - Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e. V. ist der Marktpartnerverbund der Energiewirtschaft. Sie fördert die Zusammenarbeit von Energieunternehmen, Unternehmen der Geräteindustrie und Betrieben der installierenden Fachhandwerke gemeinsam mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW, dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI, den Zentralverbänden für das Elektrohandwerk ZVEH und für Sanitär, Heizung und Klima ZVSHK sowie den Verbänden des Fachgroßhandels VEG und DGH. Die HEA unterstützt die Energiewende und tritt für die effiziente Energieanwendung in Gebäuden ein. Die HEA hat ihren Sitz in Berlin; sie besteht seit über 70 Jahren.

Über den Bundesverband für Wohnungslüftung e.V.

Der VfW - Bundesverband für Wohnungslüftung e.V. vertritt die Anliegen der deutschen Wohnungslüftungs-Branche. Hierzu zählen Hersteller und Anbieter von Wohnungslüftungssystemen, Planungs- und Ingenieurbüros, Verbände sowie Forschungseinrichtungen. Gemeinsam setzen sie sich für eine adäquate Be- und Entlüftung von Wohnräumen ein. Das Schaffen klarer gesetzliche Rahmenbedingungen zur Wohnungslüftung hat für den Verband hohe Priorität. Ziel ist, in jedem Wohngebäude gesunde und hygienische Raumluft zu gewährleisten. Der VfW organisiert den Austausch zwischen Industrie, Planern und Handwerk und stellt Plattformen für eine neutrale und verlässliche Bewertung der Lüftungssituation sowie von Lüftungssystemen nach DIN 1946-6 bereit.