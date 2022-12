Die Mehrheit der Deutschen – etwa 66 Prozent – duscht einer Studie zufolge mindestens einmal täglich. Umso wichtiger, bei der Wahl der Duscharmatur auf funktionale, komfortable und ressourcenschonende Lösungen zu setzen. Die passende Antwort auf die gestellten Anforderungen bietet die Regenbrause-Duscharmatur HANSAUNITA: Innovative Features wie die neue, im Thermostat integrierte Umstellfunktion für Kopf- und Handbrause und eine individuell kürzbare Brausestange garantieren hochkomfortables Duschvergnügen. Mit der cleveren ECO-Sperre sparen Verbraucher zudem bis zu 60 Prozent Wasser und Energie – bei gleichbleibend hohem Duschkomfort.

Für die meisten Menschen erfüllt der tägliche Duschgang nicht nur rein hygienische Zwecke – eine warme Dusche steigert zugleich das körperliche Wohlbefinden und sorgt für eine Extra-Portion Wellness. Mit der Regenbrause-Duscharmatur HANSAUNITA bietet der Armaturenhersteller HANSA ein hochqualitatives und designstarkes Duschsystem, das dank wegweisender Updates wie der Umstellfunktion für Hand- und Kopfbrause sowie einer individuell anpassbaren Brausestange für optimalen Duschkomfort sorgt. Umweltfreundliches Plus: Durch die ECO-Sperre können Verbraucher mit der HANSAUNITA Duscharmatur bis zu 60 Prozent Wasser und Energie sparen. So werden wertvolle Ressourcen und der Geldbeutel gleichermaßen geschont.

Design und Funktionalität optimal vereint

„Less is more“ lautet die Devise beim Design des HANSAUNITA Duschsystems: Die formschöne Kombination aus HANSUNITA-Thermostat, dreistrahliger HANSABASICJET-Handbrause und HANSAVIVA-Kopfbrause fügt sich in minimalistisch schlanker Optik harmonisch in moderne Badwelten ein. Der großzügige Regenduschen-Kopf mit einstellbarem Neigungswinkel ist wahlweise in runder oder eckiger Form erhältlich. Die Funktion für die Umstellung zwischen Hand- und Kopfbrause ist bei der HANSAUNITA platzsparend und praktisch in den Thermostatgriff integriert: Eine leichte Drehung genügt und der gewünschte Duschkopf ist sofort im Einsatz. Gefertigt aus solidem, entzinkungsbeständigem Messing gewährleistet der hochwertige Thermostat außerdem höchste Trinkwasserqualität und ist besonders langlebig.

Intelligente Features für sicheren und nachhaltigen Duschkomfort

Sorgloses Duschvergnügen trotz steigender Energiepreise: Dafür sorgt die clevere ECO-Sperre der HANSAUNITA. Nutzer können mit der individuell einstellbaren Wassersparfunktion ihren Wasser- und Energieverbrauch um bis zu 60 Prozent senken. Für zuverlässigen Verbrennungsschutz während des Duschens sorgt die innovative THERMO COOL-Funktion. Dank intelligenter Wasserführung im Inneren des Thermostats erwärmt sich das Gehäuse nur minimal. Zusätzliche Sicherheit und maximalen Verbrühungsschutz bietet die Heißwassersperre der HANSAUNITA: Nur per Tastendruck fließt Wasser, das wärmer ist als 38 Grad Celsius.

Flexible und unkomplizierte Montage

Jedes Bad bietet unterschiedliche architektonische Gegebenheiten – Flexibilität ist daher ein unabdingbares Merkmal moderner Duschsysteme. SHK-Profis haben dank des HANSAUNITA Duschsystems für jedes Bad die passende Lösung parat: Die individualisierbare Brausestange kann schnell und unkompliziert auf das Wunschmaß gekürzt werden und passt sich so optimal an jegliche Badsituationen an. Die metallische Wandanbindung dient dabei als direkte Verbindungsstelle. Ein weiterer Vorteil für den Fachhandwerker: Dank der variablen Stangenlänge ist bei gefliesten Flächen immer eine Befestigung in der Fuge gewährleistet. Bei der Renovierung bestehender Bäder lässt sich die Duschstange so anpassen, dass vorhandene Bohrlöcher genutzt werden können – so gelingt die Montage besonders schnell und unkompliziert.

Noch mehr Infos zu HANSAUNITA und den weiteren HANSA-Produktneuheiten finden Sie unter hansa.com