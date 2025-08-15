Das klare und geradlinige Design der Fünfeckdusche ist ein Blickfang in jedem Badezimmer. Besonders geeignet für kleine Bäder, da sie eine optimale Nutzung des Raumes bietet.

Im Gegensatz zur traditionellen quadratischen oder rechteckigen Dusche, bietet die Fünfeckdusche eine Raumersparnis und ist eine ideale Wahl für kleine Badezimmer. Die Türen lassen sich oft nach innen und nach außen öffnen und schließen. Wegen ihrer platzsparenden Größe und ihrer modischen Gestaltung ist die Fünfeckdusche in modernen Badezimmern sehr beliebt. Bei Radaway Duschkabinen finden Sie in den Serien TRAVE RL und ODER attraktive Modelle auch in den vielen verschiedenen Farben.